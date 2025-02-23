Льготы IT конвертируют в науку

Минцифры оценивает совокупные затраты крупных IT-компаний на отчисления в поддержку профильного образования до 2030 года в 85,2 млрд руб. Ведомство предлагает обязать организации с выручкой от 1 млрд руб. и численностью сотрудников не менее 100 человек для продления аккредитации направлять с 2025 года не менее 5% средств, сэкономленных на налоговых льготах, на работу с вузами. В Минцифры полагают, что нововведение не создаст для компаний дополнительной финансовой нагрузки — они уже участвуют в подготовке кадров. Бизнес же считает, что эффективнее стимулировать добровольное участие компаний в образовательных инициативах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минцифры хочет зафиксировать вклад IT-компаний в подготовку для себя кадров на уровне не ниже 5% от предоставленных им льгот

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Минцифры хочет зафиксировать вклад IT-компаний в подготовку для себя кадров на уровне не ниже 5% от предоставленных им льгот

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Введение требования к крупным аккредитованным IT-компаниям (с выручкой от 1 млрд руб. в год и средней численностью работников не менее 100 человек) направлять минимум 5% средств, сэкономленных на налоговых льготах (пониженных страховых тарифах и ставке налога на прибыль), на поддержку IT-образования для подтверждения аккредитации обойдется бизнесу совокупно более чем в 16,7 млрд руб. в первый год применения, посчитали в Минцифры. Расходы на шесть лет в ведомстве оценивают почти в 85,2 млрд руб. Ранее министерство подготовило проект постановления правительства об изменении правил IT-аккредитации компаний. Одно из них — обязательство сотрудничать с вузами для подтверждения аккредитации. Так власти рассчитывают стимулировать недостаточное, по их мнению, участие крупных IT-компаний в профильных образовательных программах университетов.

Сейчас, как уточнили в ведомстве, реестр Минцифры содержит более 20 тыс. аккредитованных компаний. Они могут, в частности, претендовать на налоговые и другие отраслевые льготы.

С 2025 года по 2030 год пониженная ставка по налогу на прибыль для них составляет 5% (при базовом размере ставки для других отраслей в 25%).

Предполагается, что плановая проверка участников реестра на соответствие новым требованиям начнется в мае 2025 года.

«Компании, как правило, уже самостоятельно активно инвестируют в подготовку кадров, поэтому нововведение не должно создать для них дополнительной финансовой нагрузки, а только систематизирует их усилия и расширит перечень вузов, участвующих в этой работе»,— полагают в Минцифры.

О поиске ведомством вариантов поддержки вузов стало известно еще в прошлом году. Как сообщал “Ъ”, с отраслью обсуждались три новых критерия для аккредитации: направление сотрудников компаний преподавателями в вузы, организация стажировок в компаниях и их участие в техническом оснащении вузов (см. “Ъ” от 28 августа и 20 ноября 2024 года). Дискуссия, впрочем, продолжается, со стороны Минцифры пока нет окончательной ясности, отмечает GR-директор PIX Robotics Сергей Вотяков. «Крупные IT-компании давно и активно сотрудничают с вузами, зачастую вкладывая в это направление больше ресурсов, чем предусмотрено новыми требованиями»,— говорит он. По его мнению, гораздо эффективнее было бы учитывать мнение отрасли и стимулировать добровольное участие компаний в образовательных инициативах.

Пока остаются открытыми вопросы, в какой степени IT-компании должны участвовать в образовательных программах, как будет оцениваться их вклад, подчеркивает эксперт.

Инициатива потенциально создает, легитимизирует и стандартизует вовлечение крупного бизнеса в развитие образования, полагает управляющий партнер ShiftLeft Security Ксения Калемберг — но отмечает, что, «во-первых, пока не совсем ясен порядок реализации, во-вторых, бизнес обычно фокусируется на прикладных технологиях и вкладывается в те направления, которые способны принести прибыль в ближайшее время. Лишь немногие компании инвестируют в долгосрочные программы и стратегическое развитие». Сооснователь и замгенерального директора Postgres Professional Иван Панченко также настаивает, что важно учитывать содержательное участие компаний в процессе, а не его имитацию и финансовые пожертвования. По словам же исполнительного директора АРПП «Отечественный софт» Рената Лашина, под новое регулирование могут попасть около 400 IT-компаний. По его мнению, с учетом средств, которые IT-компании уже тратят на образование, затраты могут стать реальным стимулом для развития сферы IT-образования и перехода на отечественные решения.

Венера Петрова