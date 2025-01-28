Деньги не для всех

“Ъ” стал известен перечень мер поддержки, которые будут доступны малому и среднему бизнесу в 2025 году. Их оператором выступит Корпорация МСП. В него вошли как действующие механизмы помощи сектору, в том числе «зонтичные» поручительства, так и новые — например, льготная программа кредитования для компаний в сфере станкостроения и робототехники. Обновленный набор инструментов выглядит результатом дискуссий о будущем МСП, которые велись последние несколько лет, и реализует намерения властей отказаться от большинства мер поддержки широкого охвата ради ее концентрации на эффективных компаниях приоритетных отраслей. По оценкам деловых объединений, донастройка инструментов поможет качественному росту сектора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Корпорация МСП предоставила “Ъ” перечень ключевых мер поддержки, которыми малый и средний бизнес сможет воспользоваться в 2025 году. Список включает в себя и действующие, и новые механизмы, реализуемые оператором (напомним, корпорация — хозяйствующий субъект Минэкономики, занимающийся распределением господдержки в рамках сектора).

«Меры поддержки должны быть трансформированы в инструменты развития бизнеса»,— объясняет общую логику помощи сектору генеральный директор корпорации Александр Исаевич. На качественный рост МСП должны быть направлены «самые затратные с точки зрения бюджета» механизмы, говорит он. Ожидается, что это будет способствовать расширению вклада малого и среднего бизнеса в экономику предложения и обеспечение технологического суверенитета РФ. Напомним, дискуссия о том, как именно должна быть устроена поддержка малому бизнесу, велась последние несколько лет (см., например, “Ъ” от 6 сентября 2023 года). По планам властей она будет все меньше ориентирована на «всех и сразу» и все больше сконцентрирована на эффективных компаниях приоритетных для государства отраслей.

Одной из мер, которая укладывается в эту логику, станет обновленная программа стимулирования кредитования (ПСК) от Банка России и Корпорации МСП — ее перезапуск намечен на конец первого квартала.

Кредитование по ставке ниже ключевой (ставки для этой и других программ еще прорабатываются) будет направлено на поддержку инвестиционных проектов в относительно узком спектре приоритетных отраслей: туризме, производстве, логистике, IT и научно-технической деятельности.

Приоритизация поддержки отражается и на других мерах. Так, новым инструментом помощи бизнесу станет совместная с Минпромторгом льготная программа кредитования на инвестиционные и оборотные цели — она будет ориентирована на МСП в станкостроении и робототехнике. В «Опоре России» ее запуск концептуально поддерживают и ждут, что конкретные параметры будут озвучены уже в марте.

В течение года (сроки прорабатываются Минэкономики) будет запущен и новый лимит льготной программы кредитования высокотехнологичных компаний — напомним, сейчас ставка по ней составляет 3% годовых. В «Деловой России» эту меру называют наиболее актуальной. «Эта программа уже зарекомендовала себя как максимально эффективный инструмент»,— говорит член координационного совета объединения, учредитель группы компаний АИР Алексей Кучмин, добавляя, что хайтек-компаниям необходимо также открыть доступ к офсетным контрактам. «В совокупности данные меры поддержки позволят наладить стабильный, автономный выпуск российской продукции и укрепить технологический суверенитет страны»,— подчеркивает господин Кучмин.

Из относительно «широких» мер поддержки в 2025 году сохранится программа «зонтичных» поручительств Корпорации МСП.

«Механизм остается одним из наиболее важных, лимиты по программе постоянно заканчиваются, надеемся, что они будут расширены»,— говорит глава «Опоры России» Александр Калинин. Кроме того, планируется запуск совместных «зонтичных» поручительств корпорации с региональными гарантийными организациями (РГО), а также с ВЭБ.РФ — последние будут рассчитаны на МСП—юридических лиц, занятых в секторе городской экономики. Эти программы, отметим, массированного финансирования также не предусматривают. Предполагается, что корпорация и иные поручители могут контролировать уровень риска компаний, обязательства по долгам которых они разделяют.

Для МСП в сфере промышленности продолжат действовать льготные лизинговые ставки 6% (для российского оборудования) и 8% (для иностранного) — заявки на льготы начнут принимать с февраля. «МСП Лизинг» нужно докапитализировать, полагают в «Опоре России». «Мы будем обращаться с таким предложением к правительству — техническое "перевооружение" крайне необходимо»,— отмечает Александр Калинин.

Несколько выбивается из общей логики поддержки сектора ряд мер с географической привязкой, что отвечает больше политическим, чем экономическим целям. Так, затратные для бюджета неспециализированные льготы для лизинга (аналогичные тем, что сфокусированы на промышленных компаниях) предусмотрены для МСП в «новых регионах». Не сфокусированная на приоритетных отраслях помощь предусмотрена и для моногородов. В середине года корпорация совместно с Минэкономики рассчитывает запустить льготную программу для предпринимателей из 17 моногородов, где фиксируется наиболее сложная социально-экономическая обстановка. Кредитование будет идти через МСП-банк. «Считаю, что нужно очень аккуратно подходить к таким программам, особенно если в указанных населенных пунктах есть сложная социальная обстановка. Есть опасения, что население в итоге просто наберет неподъемных кредитов и никакого развития бизнеса по факту не будет»,— говорит Алексей Кучмин.

Кристина Боровикова