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Коммерсантъ FM
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Малый бизнес недобрал квадратов

Счетная палата признала имущественную поддержку МСП неэффективной

Имущественная поддержка малого бизнеса (аренда и выкуп помещений, участков, оборудования) носит точечный характер и не имеет стратегических ориентиров, констатировали аудиторы Счетной палаты. Причина — в недоступности данных о предлагаемых МСП объектах и в отсутствии планирования и мониторинга такой поддержки. Госаудиторы предлагают систематизировать эту деятельность, скорректировать «Стратегию МСП-2030» и создать прозрачные правила покупки и аренды недвижимости. Сейчас малый бизнес из-за отсутствия контроля после выкупа имущества зачастую не использует его для ведения деятельности, а просто перепродает третьим лицам.

Счетная палата пришла к выводу, что система льготной аренды и выкупа малым бизнесом принадлежащего государству имущества нуждается в ремонте

Счетная палата пришла к выводу, что система льготной аренды и выкупа малым бизнесом принадлежащего государству имущества нуждается в ремонте

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Счетная палата пришла к выводу, что система льготной аренды и выкупа малым бизнесом принадлежащего государству имущества нуждается в ремонте

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Счетная палата (СП) опубликовала доклад об имущественной поддержке малого и среднего бизнеса в 2021–2023 годах. Речь идет о льготных для МСП условиях аренды и покупки государственного и муниципального имущества (земельные участки, нежилые помещения, оборудования и транспорт). По данным госаудиторов, мерой поддержки воспользовались лишь 0,33% всех субъектов МСП. Отметим, на 10 февраля 2025 года в соответствующем реестре ФНС их 6,6 млн.

В СП незначительность результатов объясняют отсутствием стратегического целеполагания как на федеральном уровне (в «Стратегии развития МСП до 2030 года»), так и в большинстве регионов. Малый бизнес не обладает достаточной информацией о мерах поддержки: в публичном доступе нет актуальных и достоверных сведений об имуществе. Выявлены и системные нарушения: в трети договоров аренды с субъектами МСП не установлены обязательные условия, включая льготы по аренде. Кроме того, территориальные органы Росимущества не соблюдают правила проведения аукционов.

Сам малый бизнес из-за отсутствия контроля заключает незаконные сделки: в 17% случаев МСП после выкупа имущества не использовали его для ведения бизнеса, а перепродали третьим лицам. В ряде случаев стоимость перепродажи превышала цену выкупа в 1,5–5 раз. Часть претензий госаудиторов относится к «Корпорации МСП», на которую возложены функции по оказанию имущественной поддержки,— оценка доступности и соответствия мер поддержки потребностям субъектов МСП не ведется. СП при этом признает, что контрольные полномочия Росимущества ограничены федеральной собственностью, а у «Корпорации МСП» нет имущества для оказания поддержки.

В Росимуществе “Ъ” пояснили, что все замечания СП уже учтены: в ноябре 2024 года издано распоряжение о перечне участков для оказания поддержки МСП, перечень недвижимости сейчас пообъектно выверяется с территориальными органами агентства. Недобросовестное же поведение МСП пока не поддается контролю: собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законодательству, отмечают в агентстве.

В «Корпорации МСП» сообщили, что проводят мониторинг имущественной поддержки ежегодно: уполномоченные органы власти должны вносить данные в специальную информсистему, но ответственность за непредставление или представление некорректных сведений отсутствует — и в данных часто встречаются ошибки. В 2024 году на цифровой платформе МСП.РФ был запущен сервис для информирования МСП о доступном имуществе для развития бизнеса, в том числе на льготных условиях. По состоянию на конец прошлого года в нем была размещена информация о более чем 56 тыс. объектов, которой предприниматели воспользовались 228 тыс. раз.

Эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса «Опоры России» Сергей Елин связывает низкий охват МСП имущественной поддержкой с коррупционной составляющей: бизнес может злоупотреблять льготой по договоренности с чиновниками. Участникам таких схем невыгодно, чтобы о мере поддержки было известно — и добросовестному бизнесу имущество недоступно, говорит эксперт. По его мнению, нужны прозрачные процедуры оформления документов, информирование бизнеса о существующих возможностях, в также ограничения на продажу объекта. Президент Региональной ассоциации оценщиков Кирилл Кулаков предлагает выдавать субсидии по лизингу недвижимости. По его мнению, «долгосрочные договоры не позволят использовать ее в спекулятивных целях, но сделают доступнее для субъектов МСП».

Анна Королева, Диана Галиева

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