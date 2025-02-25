Ставке делают прогнозы

Ключевая ставка сохранится на уровне в 21% до конца года, даже если снимут санкции. Таков прогноз ВТБ. По мнению первого заместителя председателя правления банка Дмитрия Пьянова, условия слишком непредсказуемы, поэтому Центробанк будет избегать поспешных решений. На последнем заседании 14 февраля ЦБ во второй раз оставил ставку неизменной. По словам главы ведомства Эльвиры Набиулиной, несмотря на охлаждение экономики, инфляция находится на неприемлемо высоком уровне в 10%, так что тренд не сломлен. Эксперты ожидают, что рост цен достигнет пика в марте.

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Впрочем, за последние две недели, как пишет РБК, половина банков из топ-20 снизили процентные ставки по вкладам. А инфляция может снизиться уже к середине года, считает главный аналитик ПСБ Денис Попов: «Такой сценарий возможен, но я считаю, на текущий момент он не базовый. Все-таки наш базовый прогноз предполагает снижение ключевой ставки в третьем квартале и значение на конец года 18%. Прогноз предполагает торможение экономической активности в этом году, что потребует некоторой коррекции этой политики, чтобы не допустить переохлаждения экономики.

Мы ждем, что к середине года инфляционный тренд удастся переломить. Наш прогноз инфляции на конец года находится вблизи нижней границы прогноза ЦБ, собственно, это и предполагает по обновленному прогнозу ЦБ возможность снижения ставки уже в этом году. Но пока рано говорить о том, что ЦБ будет давать какие-то смягчающие сигналы».

На февральском заседании регулятора глава ЦБ Эльвира Набиулина заявляла, что возможное урегулирование конфликта на Украине пока не закладывается в прогнозы Банка России. Дело в том, что «хорошие геополитические новости» могут только разогнать инфляцию, полагает независимый экономический эксперт Семен Новопрудский: «Это очень правильная позиция, потому что Банку России надо скорее отслеживать внутренние показатели, то есть что происходит с динамикой инфляции, кредитования и экономического роста. И поэтому регулятор, если не будет каких-то других вводных, не будет особо смотреть на фондовый рынок и его динамику.

Совершенно понятно, что если будет достигнуто какое-то мирное соглашение или наступит перемирие, то это может сильно изменить базовые пропорции в российской экономике. В частности, например, неизвестно, как это скажется на рубле. Сейчас, с одной стороны, то, что нацвалюта укрепляется, кажется положительным моментом. С другой, сильный рубль не очень хорош для российских экспортеров. А если будет легче торговать, то, вполне возможно, мы увидим, например, ослабление рубля.

Вообще, это достаточно выгодно правительству, чтобы исполнять бюджет. Так, впервые была публично озвучена идея возможности сокращения оборонных расходов на 50%. Это, конечно, выглядит как совершеннейшая фантастика по нынешним временам. Но также понятно, что рекордные траты бюджета в последние годы естественным образом тоже раскручивают инфляцию и потребление. То есть все это тоже может повлиять на ключевую ставку».

На финансовых рынках последние недели присутствует оптимизм: рубль укрепился почти до 86,5 руб. за доллар, а индекс биржи преодолел отметку в 3300 пунктов.

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Анжела Гаплевская