Бизнес просчитывает курс

Бизнес не заметил укрепления рубля, а он тем временем преодолел еще одну психологическую отметку. Вечером 20 февраля стоимость американской валюты на торгах уходила ниже 87 руб. Позитивную динамику зафиксировал и Центробанк, установив курс доллара на уровне 88, это минимум с сентября 2024 года. Всего за сутки валюта подешевела на 2 руб., евро опустился до 92 руб. Укрепление продолжается с начала года, и собеседники “Ъ FM” считают, что потенциал не исчерпан, доллар может стоить еще меньше. Как на это реагируют импортеры? Выяснял Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В начале января доллар стоил 101 руб. и медленно полз вниз. Экономисты объясняли, что активность импортеров сезонно низкая, все закупили товар впрок в ожидании ослабления национальной валюты. К февралю добавился еще один аргумент — Новый год в Китае, поставщики отдыхают, ничего не отправляют. Праздники закончились, но сыграл фактор Трампа, и окрыленные надеждой участники рынка опустили доллар до 88. Может быть, и цены на импорт теперь снизятся? Нет, отвечает заместитель генерального директора бренда Kanzler Елена Никитина: «Конечно мы так узко не реагируем. 10% точно ни на чем не отразятся. Когда курс, наоборот, идет вверх, мы тоже цены сразу не пересматриваем. Вот если он упадет до 60, это будет праздник. Но, мне кажется, это больше слухи».

По мнению SberCIB, потенциал укрепления рубля пока не исчерпан, и в ближайшие недели американская валюта может опуститься до отметки 85. В отделениях банка, впрочем, предлагают купить доллар по 92, но это для физических лиц. Может быть, бизнес хотя бы снизит наценку? Нет, отвечает предприниматель Александр, который импортирует оборудование:

«Во всех сделках у нас фигурирует курс не ниже 100, ближе к 110 руб. Дальше в зависимости от конкурентной среды мы решаем, даем ли скидку или нет.

Чем больше срок поставки, тем менее охотно мы берем на себя этот валютный риск и делаем это только в силу каких-то других факторов, например, важности клиента, поддержания оборота компании. Кроме того, когда мы работаем с частными заказчиками, то озвучиваем коммерческие предложения в валюте, в которой работает наш поставщик. Но если говорить про госконтракты, в которых всегда рублевые цены, то нам приходится учитывать этот фактор. Все-таки пока не понятно, насколько это все всерьез и надолго».

В свою очередь, банки уверены: всерьез и надолго. Например, раньше в «Сбере» ждали, что к концу года доллар может стоить 115 руб. Теперь заявляют, что цена не превысит 105 руб. Брокер ВТБ тоже улучшил ожидания до 103 руб. В Промсвязьбанке более оптимистичны. Доллар к следующему январю, по их мнению, вырастет до 98,5 руб. Может быть, самое время пополнять запасы? Нет, отвечает гендиректор компании Ast Леонид Рафаилов, который импортирует алкоголь: «К сожалению, для нас сейчас недоступны прежние финансовые инструменты. Мы действуем в плановом порядке. Дело в том, что цена заимствований достаточно высока. Стоимость денег фактически в месяц составляет 3%. Делать запасы сейчас, используя крепкий курс, тоже не приходится. Скажу вам честно, я не очень оптимистичен по поводу крепкого рубля. Я думаю, что это больше эмоциональная реакция рынка. Но надеюсь на то, что это надолго».

Вряд ли на это надеется правительство: в проекте бюджета на этот год указан курс 96,5 руб. за доллар. Если будет меньше, казна недосчитается доходов. И это при условии, что план по экспорту будет выполнен, а январские санкции Джо Байдена против российской энергетики явно этому не помогут. Этот документ уже подписан и вступил в силу, в отличие от договоренностей Владимира Путина и Дональда Трампа.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Якунин