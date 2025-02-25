Депозиты теряют процент

В конце февраля ставки по рублевым вкладам обновили многомесячные минимумы. Пока они превышают 20% годовых, тем не менее участники рынка и эксперты ожидают продолжения снижения в ближайшее время. Это главным образом связано с ожиданиями участников рынка по смягчению денежно-кредитной политики ЦБ. При этом ставки по долгосрочным вкладам будут снижаться быстрее, так как банки будут стремиться к недопущению излишнего давления на свои доходы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

К концу февраля средние ставки по рублевым вкладам для физлиц в крупнейших банках (топ-20) обновили минимумы за несколько месяцев, следует из данных финансового маркетплейса «Финуслуги» (с ними ознакомился “Ъ”). Так, по состоянию на 24 февраля средние ставки по трехмесячным вкладам составили 20,94% годовых, что стало самым низким показателем с третьей декады ноября 2024 года. Средняя доходность по вкладам на шесть месяцев составила 21,19% годовых — минимум со второй декады прошлого года. Близкими к трехмесячному минимуму остаются и ставки по 12-месячным депозитам — 20,27% годовых. Это минимум с декабря 2024 года. С начала года средние ставки по вкладам уверенно снижаются и потеряли за неполные два месяца более 1 п. п.

По данным «Финуслуг», в рамках расчетов рассматривались вклады 20 крупнейших банков по объему депозитов на сумму от 100 тыс. руб. Средняя ставка рассчитывается как среднеарифметическое максимальных ставок. При этом учитываются номинальные ставки массового сегмента для новых клиентов, исключая нестандартные депозиты.

Снижение ставок по вкладам связано со смягчением денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ. «Стоимость привлечения пассивов в течение долгого времени находилась на аномально высоком уровне. Крупнейшие банки, являющиеся драйверами рынка по ставкам, были вынуждены повышать ставки в том числе для того, чтобы регулировать свои нормативы ликвидности»,— поясняет директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Наталия Богомолова. В частности, по данным «Финуслуг», средние ставки по полугодовым вкладам в декабре 2024 года приближались к 22,5% годовых, по годовым вкладам составляли 21,3% годовых. По данным ЦБ, в этот период максимальная средняя ставка по депозитам крупнейших банков достигала 22,28% годовых — рекордного значения за все время наблюдения с 2009 года.

При этом Банк России проводил жесткую ДКП: с июля по октябрь 2024 года ключевая ставка выросла на 5 п. п., до 21%. Даже в ноябре—декабре регулятор указывал на отдельные сигналы к дальнейшему повышению ключевой ставки. Однако на предновогоднем заседании совета директоров ЦБ признал необходимость взять паузу для оценки влияния уже принятых решений (см. “Ъ” от 21 декабря 2024 года), отмечает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. Спустя два месяца Банк России также не стал менять ключевую ставку (см. “Ъ” от 15 февраля).

Теперь участники рынка ожидают снижения ключевой ставки во второй половине года, так как существует высокая вероятность, что пик инфляции придется на апрель, а затем инфляция будет снижаться, отмечает госпожа Богомолова. Кроме того, на это повлияют и некоторые регуляторные послабления, касающиеся норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ), обязывающего банки накапливать подушку безопасности из высоколиквидных активов. Как поясняет Наталия Богомолова, для ограничения влияния НКЛ на ценообразование банковских продуктов ЦБ «временно расширил возможность использования системно значимыми банками безотзывной кредитной линии для привлечения ликвидности».

Ряд крупных банков подтверждает дальнейшее снижение ставок. Еще 19 февраля Сбербанк предупредил об этом своих клиентов. «С учетом складывающейся на рынке депозитов конъюнктуры мы планируем в марте снизить ставки по привлечению средств физлиц»,— заявил начальник управления сберегательных и трансакционных продуктов ПСБ Юрий Латанов. Кроме того, в МТС-банке планируют снизить ставки «в случае дальнейшего снижения процентных ставок на рынке». В Совкомбанке, Почта-банке и банке «Ак Барс» отмечают, что доходность по вкладам будет зависеть от ключевой ставки. В Новикомбанке пока не планируют изменять действующие ставки по вкладам.

Доходность по долгосрочным вкладам будет снижаться быстрее. «Банки стремятся уловить направление ветра как можно быстрее для того, чтобы не допустить излишнего давления "дорогих" вкладов на маржу»,— отмечает Иван Уклеин. В целях регулирования процентного риска привлекать долгосрочное дорогое фондирование от физических лиц на долгий срок нецелесообразно, указывает и госпожа Богомолова.

Юлия Пославская