Запасы бензина в России увеличились на 3% с начала года

Запасы бензина в России увеличились до 2 млн тонн, рассказал замдиректора департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Роман Кабаков. Относительно начала года показатель вырос на 3%. Запасы дизельного топлива увеличились на 2%, до 3,3 млн тонн. Господин Кабаков отметил, что такого объема достаточно для удовлетворения спроса на рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«На данный момент уже сформированы достаточные объемы топлива»,— рассказал Роман Кабаков на заседании комитета Совета федерации по экономической политике (цитата по ТАСС). Господин Кабаков добавил, что вопреки заявлениям СМИ локальных дефицитов продукции на отечественном рынке не было.

В конце января Минэнерго сообщало, что российский топливный рынок «полностью обеспечен предложением». По словам главы Федеральной антимонопольной службы Максима Шаскольского, ситуация на оптовом рынке нефтепродуктов в прошлом месяце также была стабильной. По данным на сегодня, 25 февраля, биржевая цена бензина АИ-92 снизилась на 1,89%, до 49 856 руб. за тонну. Бензин АИ-95 подешевел на 2,03%, до 54 676 руб. за тонну.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Бензин канул в лето».