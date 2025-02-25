Биржевая цена бензина АИ-92 упала почти на 2%

Стоимость бензина марки АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снизилась на 1,89%, до 49 856 руб. за тонну, следует из данных торговой площадки. В предыдущий раз АИ-92 на европейской части России опускался ниже 50 тыс. руб. в конце января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Бензин АИ-95 подешевел на 2,03%, до 54 676 руб. за тонну. Летнее дизельное топливо опустилось в цене на 0,45%, до 54 143 руб. за тонну, межсезонное топливо — на 0,24%, до 55 859 руб. Незначительный рост показало только зимнее дизтопливо — оно подорожало на 0,01%, до 57 099 руб. за тонну.

Цена на мазут снизилась на 0,88%, до 30 673 руб. за тонну. Авиакеросин подорожал на 0,26%, до 82 629 руб.

20 февраля власти поддержали продление ограничений на экспорт бензина до конца лета — с 1 марта по 31 августа. Нефтеперерабатывающим заводам и владеющим ими нефтяным компаниям экспорт топлива разрешен. Правительство рассчитывает, что такая мера поможет сбалансировать рынок в период повышенного спроса. Федеральная антимонопольная служба предлагала запретить экспорт в марте, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке в преддверии посевной.

Подробности — в материале «Ъ» «Бензин канул в лето».