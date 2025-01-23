Глава ФАС назвал стабильной ситуацию на оптовом рынке нефтепродуктов

Ситуация на оптовом рынке нефтепродуктов в России стабильная, цены на топливо снижаются, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский. Он отметил, что у страны достаточно запасов нефтепродуктов, несмотря на разрешенный экспорт для производителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Шаскольский

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Максим Шаскольский

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Мы сейчас видим очень стабильную ситуацию на оптовом рынке, цены даже снижаются»,— сказал господин Шаскольский в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата по ТАСС). Он также напомнил о совместном приказе ФАС и Министерства энергетики, который устанавливает минимальные нормативы продаж топлива на бирже — 15% от объема производства бензина и 16% дизельного топлива.

«И компании эти объемы соблюдают — они насыщают рынок. И это дает возможность и в рознице поддерживать цены в соответствии с теми договоренностями, которые не превышают рост инфляции»,— добавил глава ведомства.

По данным Росстата, с начала года по 20 января бензин на АЗС подорожал на 0,64%. В конце декабря прошлого года ФАС сообщала, что не фиксирует подорожания бензина и дизельного топлива выше уровня инфляции. ФАС также выступила за донастройку демпфера, чтобы снизить волатильность цен на топливо.

О подорожании бензина на бирже перед Новым годом — в материале «Ъ» «Топливо заправили к празднику».