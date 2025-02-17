Бензин канул в лето

Минэнерго предлагает продлить до конца лета истекающее в конце февраля разрешение на экспорт бензина для его крупных производителей. Ранее ФАС предлагала запретить экспорт в марте, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке в преддверии посевной. Эксперты считают ценовую ситуацию стабильной, однако опасаются роста внутрироссийских цен на топливо после ухода НПЗ на весенние ремонты, в том случае, если экспорт не будет закрыт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Минэнерго внесло в правительство предложение сохранить разрешение на экспорт бензина для крупных производителей еще на полгода начиная с марта. Таким образом, отмена эмбарго может быть продлено до конца августа. Собеседники “Ъ”, близкие к правительству, сообщили, что данный вопрос будет обсуждаться на текущей неделе на совещании у вице-премьера Александра Новака. Изначально оно было назначено на 18 февраля, но затем его сдвинули на 20 февраля.

При этом ФАС предлагает запретить экспорт бензина в марте в качестве меры по стабилизации оптовых цен в преддверии посевного сезона.

Как заявлял 11 февраля господин Новак, эта инициатива «требует тщательного анализа». Он также подчеркивал, что производство нефтепродуктов в России остается стабильным, несмотря на атаки и последующие внеплановые ремонты на ряде НПЗ. В аппарате вице-премьера, Минэнерго и ФАС от комментариев отказались.

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Запрет на экспорт бензина первоначально был введен в России на период с 1 марта по 31 августа 2024 года. 20 мая это эмбарго временно – до конца июля – отменили. С сентября действие запрета на поставки за рубеж продлено. Предполагалось, что ограничения будут действовать до конца 2024 года, но 29 ноября правительство разрешило до 31 января 2025 года экспорт компаниям, которые производят более 1 млн тонн бензинов в год. Потом это разрешение было продлено до конца февраля. Для трейдеров, нефтебаз и компаний с меньшей производственной мощностью запрет все это время действовал без исключений.

Предложение ФАС о возобновлении полного эмбарго было высказано на фоне резкого возрастания цены топлива на бирже в конце января—начале февраля.

С 22 января по 10 февраля АИ-92 подорожал на 22,5%, до 57,5 тыс. руб. за тонну, АИ-95 — на 20,3%, до 59,5 тыс. руб. за тонну. Но затем их стоимость скорректировалась. Собеседники “Ъ” объясняют скачок цен искусственным ажиотажем на рынке на фоне ограниченного предложения, а стабилизацию — снижением спроса с одновременным увеличением поставок на биржу.

Последние дни котировки показывали равнонаправленную динамику. Так, бензин АИ-92 после трех дней падения дорожал вторую сессию подряд (на 0,86%, до 53,7 тыс. руб. за тонну), АИ-95 все это время дешевел (17 февраля — на 0,2%, до 57,3 тыс. руб. за тонну).

Как отмечает глава Российского топливного союза Евгений Аркуша, на данный момент ситуация на рынке нефтепродуктов стабильная, чему во многом способствовала теплая зима.

Но, подчеркивает он, стоило только температуре опуститься ниже нуля, как спрос повысился. В марте начинается сезон ремонтов, напоминает господин Аркуша: в следующем месяце ряд НПЗ начнут плановые работы. В этот момент в России при продолжении экспорта может возникнуть дефицит топлива на внутреннем рынке, отмечает он. Глава союза также отметил, что на совещании у вице-премьера, помимо вопроса о сохранении эмбарго, будут обсуждаться пути закрытия «серого» экспорта топлива.

Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов также считает текущую обстановку в топливном секторе спокойной, поэтому полагает, что разрешение продлят, чтобы поддержать нефтепереработку. «Другое дело, что полгода в текущих реалиях — слишком продолжительный срок, поэтому не исключаем, что в случае каких-то форс-мажоров могут вернуть полный запрет экспорта»,— отмечает он.

Ольга Мордюшенко, Татьяна Дятел