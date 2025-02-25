Песков рассказал о «рабочем процессе» по сохранению баз в Сирии

Россия продолжает контакты с властями Сирии по вопросу сохранения своих военных баз в республике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, «рабочий процесс идет».

«Сирийский сюжет фигурирует в повестке дня всех наших международных контактов. Вы знаете, министр иностранных дел накануне был в Анкаре, в ходе других контактов, естественно, Сирия затрагивается, поэтому, скажем так, рабочий процесс идет»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Российский военный контингент направили в Сирию в сентябре 2015 года. В провинции Тартус расположен 720-й пункт материально-технического обеспечения ВМФ России, в провинции Латакия — авиабаза Хмеймим. В начале февраля новые власти Сирии заявили, что сохранят российские военные базы, если им это будет выгодно.

12 февраля Владимир Путин провел первый телефонный разговор с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа. Сирийские власти сообщали, что президент РФ выразил готовность пересмотреть соглашения, заключенные с прежним правительством республики. На прошлой неделе Bloomberg писало, что две страны близки к соглашению о военных базах.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «США хотят лишить Россию сирийского якоря».