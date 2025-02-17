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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: Россия и Сирия близки к соглашению о военных базах

Россия близка к соглашению с новыми сирийскими властями о статусе двух российских военных баз в Тартусе и Латакии, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, Москва рассчитывает сохранить свое присутствие в регионе, а взамен может помочь Дамаску в борьбе с «Исламским государством» (организация признана террористической и запрещена в РФ).

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам одного из собеседников Bloomberg, наличие военных баз России в Сирии может помочь новым сирийским властям «уравновесить» растущее влияние Турции. Однако, по данным агентства, речь идет о «сокращенном» присутствии России в регионе. Окончательного решения по этому вопросу нет.

Российский военный контингент был направлен в Сирию в сентябре 2015 года для нейтрализации анклавов глобальных террористических группировок. В провинции Тартус находится 720-й пункт материально-технического обеспечения ВМФ России, а в провинции Латакия — авиабаза Хмеймим. Судьба российских баз обсуждалась, в частности, на встрече сирийской и российской делегаций 28 января в Дамаске.

12 февраля состоялся первый телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа. Сирийские власти сообщали, что Владимир Путин выразил готовность пересмотреть соглашения, заключенные с прежним правительством республики. Тем временем в Конгрессе США потребовали от переходной администрации Сирии закрыть доступ России к ее военным объектам на побережье.

Подробнее — в материале «Ъ» «США хотят лишить Россию сирийского якоря».

Лусине Баласян

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