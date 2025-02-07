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Коммерсантъ FM
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Власти Сирии назвали условия сохранения российских военных баз

Российские военные базы в Сирии сохранятся, если это будет выгодно новому сирийскому правительству. Об этом сообщил министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра в интервью The Washington Post.

Мурхаф Абу Касра

Мурхаф Абу Касра

Фото: Yamam al Shaar / Reuters

Мурхаф Абу Касра

Фото: Yamam al Shaar / Reuters

По словам главы Минобороны, отношение Москвы к новому сирийскому правительству «значительно улучшилось» с момента падения режима экс-президента Башара Асада. Мурхаф Абу Касра отметил, что Дамаск рассматривает возможность оборонных соглашений с различными странами. Он добавил, что Сирия проводит «сложные переговоры» с США и Турцией о статусе их военных баз на территории республики.

Министр рассказал, что вопрос об американских базах в Сирии обсуждается с администрацией президента США Дональда Трампа. «Все ожидали прихода к власти Трампа. Для (решения.— "Ъ") этого вопроса американской администрации и новому сирийскому правительству потребуется некоторое время»,— сообщил Мурхаф Абу Касра.

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин сообщил, что Москва предложила Дамаску использовать российские военные базы в Сирии для доставки гуманитарной помощи жителям республики. В конце января текущего года российская межведомственная делегация посетила Дамаск, где обсудила будущее двусторонних отношений. По итогам переговоров стороны согласились продолжить консультации по вопросу сохранения военных баз РФ в стране.

Подробнее — в материале «Ъ» «Но деньги вперед».

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