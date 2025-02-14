США хотят лишить Россию сирийского якоря

В Конгрессе США потребовали от переходной администрации Сирии закрыть России доступ к ее военным объектам на побережье. Председатель сенатского комитета по международным отношениям Джим Риш включил этот пункт в перечень критериев, необходимых для того, чтобы американская сторона изменила свою санкционную политику в отношении Дамаска. На Капитолийском холме демонстрируют откровенное недовольство тем, что власти переходного периода наладили контакты с Москвой и стараются проявлять прагматизм в обсуждении дальнейшего сотрудничества с Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российская военная техника возле военно-воздушной базы Хмеймим (декабрь 2024 года)

Фото: Leo Correa / AP Российская военная техника возле военно-воздушной базы Хмеймим (декабрь 2024 года)

Фото: Leo Correa / AP

Заявление Джима Риша, посвященное дальнейшей политике США на сирийском направлении, прозвучало в Вашингтоне на заседании сенатского профильного комитета. В ходе вступительного слова сенатор подчеркнул, что быстрое снятие с Дамаска санкций, введенных еще в эпоху экс-президента Сирии Башара Асада, влечет за собой «вполне реальные опасности». И чтобы их минимизировать, дав тем самым Вашингтону возможность ослабить санкционный нажим, господин Риш представил короткий список требований, которые должен выполнить президент переходного периода Ахмед аш-Шараа.

Прежде всего в Конгрессе ждут, что временное правительство Сирии не даст использовать свою юрисдикцию членам террористических группировок, которые могут организовать нападения на США и союзные им силы.

Этот пункт предполагает, что Дамаск возьмет на себя обязательство по ликвидации оставшегося в стране химоружия. Ликвидации требуют и все мощности по производству каптагона — синтетического наркотика, продавцы которого превратили Сирию в стартовую точку для поставок в другие страны Ближнего Востока.

Кроме того, в Сенате особо указали и на то, что администрация господина Аш-Шараа обязана прояснить судьбу американских граждан, пропавших в Сирии при предыдущем правительстве. Прежде всего речь идет об Остине Тайсе — журналисте-фрилансере, который исчез во время пересечения контрольно-пропускного пункта вблизи Дамаска в августе 2012 года.

Наконец, Россия и Иран «должны быть навсегда изгнаны из Сирии».

«Москва не должна использовать свой порт в Средиземном море, чтобы угрожать США или нашим союзникам. Я особенно обеспокоен тем, что Дамаск недавно принял российскую делегацию для изучения договоренностей о базах»,— заметил сенатор.

Он имел в виду состоявшийся в январе визит межведомственной делегации, куда вошли спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и спецпредставитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев.

«По всем этим направлениям США требуют больше, чем просто обещания»,— подчеркнул господин Риш. Желание США вытеснить РФ с баз в Сирии объяснимо: организация боевого дежурства в Восточном Средиземноморье для Москвы — важный элемент военного планирования, позволявший российским военным сокращать площадь позиционных районов 6-го флота ВМС США, пояснил в разговоре с “Ъ” эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов.

Кроме того, по его словам, российские военные объекты в провинциях Тартус и Латакия даже без развернутых средств ПВО, средств радиоэлектронной борьбы и береговых ракетных комплексов «могут по-прежнему выполнять роль баз подскока для перевозки грузов в Африку». В условиях, когда Турция сохраняет запрет на проход военных кораблей через свои проливы и, следовательно, лишает Россию возможности ротировать состав оперативного соединения за счет кораблей Черноморского флота, ВМФ «нужна точка опоры в Средиземном море», подчеркнул собеседник “Ъ”.

Поддадутся ли новые сирийские власти давлению США, сказать сложно. Однако сейчас администрация во главе с Ахмедом аш-Шараа добивается ослабления значительной части западных санкций, чтобы восстановить экономику.

Со стороны США против Сирии был введен один из наиболее жестких рестриктивных режимов, который подвел под блокирующие санкции почти все системообразующие предприятия страны.

С другой стороны, нуждается Дамаск и в поддержке России. Ранее новые сирийские власти направили Москве запрос на «содействие в реконструкции» страны, а также на возвращение тех средств, которые были вывезены из Сирии представителями прежней правящей элиты. И как раз в эту пятницу Центробанк Сирии сообщил о прибытии из России «денежных сумм в сирийских фунтах». Никаких деталей о происхождении этих средств в заявлении, однако, приведено не было.

При этом «вопрос, связанный с российским военным присутствием в Сирии» продолжает обсуждаться, сказала в тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Наши контакты с сирийской стороной нацелены на конкретизацию тех возможностей, которые имеются в сфере двустороннего сотрудничества на нынешнем этапе»,— пояснила она.

Нил Кербелов