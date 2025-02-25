Die Zeit: делегации РФ и США проведут вторую встречу в Эр-Рияде 25 февраля

В столице Саудовской Аравии делегации России и США 25 февраля проведут вторую встречу, где обсудят урегулирование российско-украинского конфликта, сообщила газета Die Zeit со ссылкой на дипломатические источники. Официальные лица эту информацию не комментировали.

Кто будет участвовать в переговорах, Die Zeit не уточняет. Собеседники газеты отметили, что встреча «станет продолжением» прошедших в Эр-Рияде 18 февраля переговоров. Тогда в состав российской делегации вошли глава МИДа Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков. Американскую сторону представляли госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф и советник президента по нацбезопасности Майк Уолц.

На минувшей неделе западные СМИ, ссылаясь на заявление Дональда Трампа, писали, что новый раунд переговоров США и России пройдет 25 февраля. При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил, что «никакая встреча не готовится». Между тем Сергей Лавров анонсировал консультации Вашингтона и Москвы по работе посольств на этой неделе, но дату не уточнял.

На встрече делегаций России и США в Эр-Рияде 18 февраля обсуждались шаги для восстановления российско-американских отношений, а также формирование переговорных групп для урегулирования конфликта на Украине. Среди прочего стороны договорились восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне и устранить «раздражители» в отношениях стран.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Украина за скобками».

Лусине Баласян