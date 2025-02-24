Лавров анонсировал консультации США и России по работе посольств

На этой неделе состоятся полноценные консультации между Россией и США по вопросу нормализации работы посольств в обеих странах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он выразил надежду, что подобные встречи решат проблемы, создаваемые годами демократической администрацией США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Для этой цели уже состоялись на прошлой неделе два таких технических предварительных контакта. На этой неделе уже состоятся полноценные консультации, которые, я надеюсь, снимут искусственные препятствия, нагроможденные демократическими администрациями Соединенных Штатов за последние годы»,— сказал Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

На встрече делегаций России и США в Эр-Рияде 18 февраля обсуждались шаги для восстановления российско-американских отношений, а также формирование переговорных групп для урегулирования конфликта на Украине. Среди прочего стороны договорились восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне и устранить «раздражители» в отношениях стран.

Подробнее о переговорах — в материале «Ъ» «Украина за скобками».

Лусине Баласян