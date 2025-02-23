Рябков опроверг встречу делегаций России и США в Эр-Рияде 25 февраля

Новых переговоров делегаций РФ и США в Эр-Рияде 25 февраля не будет, сообщил ТАСС замглавы МИД России Сергей Рябков. О возможности такой встречи писали западные СМИ со ссылкой на президента США Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Я не могу это подтвердить. Никакая встреча в Эр-Рияде не готовится»,— сказал господин Рябков, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

Вчера, 22 февраля, Сергей Рябков говорил, что новый этап российско-американских переговоров на уровне глав профильных департаментов может пройти в ближайшие две недели. По его словам, стороны обсудят устранение «внешних раздражителей». Точное место встречи не уточнялось.

Первый раунд переговоров России и США прошел 18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Дональд Трамп заявил, что после этой встречи стал «намного более уверен» в вопросе урегулирования украинского кризиса. Президент России Владимир Путин также высоко оценил переговоры, отметив их результативность.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Украина за скобками».