WP: Белый дом разрешил чиновникам игнорировать письма Илона Маска
Администрация президента США Дональда Трампа сказала руководителям федеральных ведомств, что они могут игнорировать требование главы Департамента эффективности госуправления (DOGE) Илона Маска об увольнении сотрудников, не отчитавшихся о проделанной работе, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. Указ о необходимости отчета был разослан по электронной почте 2,3 млн госслужащих. Сколько человек его выполнили, неизвестно.
Фото: Nathan Howard / Reuters
По данным WP, Управление кадровой службы (ОРМ) США уведомило, что ведомства должны предоставить отчетность, но уточнило, что руководители могут сделать исключения для отдельных сотрудников. При этом об исключениях и его причинах нужно будет проинформировать OPM. Оно подчеркнуло, что «решение о том, какие действия предпринимать, остается за руководством» ведомств.
Господин Трамп после принятия присяги в конце января учредил DOGE и назначил его главой Илона Маска. В конце прошлой недели тот предложил американским государственным служащим отправить отчет о проделанной работе, пригрозив за невыполнение указа увольнением. The New York Times сообщала, что руководство нескольких ведомств, включая ФБР, Пентагон и Госдеп, приказало подчиненным не отвечать на требование главы DOGE.
О работе департамента — в материале «Ъ» «DOGE раздора».