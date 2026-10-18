За ночь над регионами России сбили свыше 1 тыс. БПЛА
Силы ПВО сбили 1015 беспилотников ВСУ в ночь на 18 октября. Об этом сообщила пресс-служба российского Минобороны.
БПЛА перехватывали и уничтожали над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
В небе над Ленинградской областью уничтожили 135 беспилотников. В регионе под удар попали склад Ozon, дата-центр VK и нефтяной терминал в Санкт-Петербурге. Обломки БПЛА упали на жилой дом во Всеволожском районе. Там начался пожар, из-за которого женщина и трое детей попали в больницу, отравившись угарным газом.
Мэр Москвы Сергей Собянин отчитывался об уничтожении 76 БПЛА, летевших в сторону столицы. О последствиях атаки он не сообщал.