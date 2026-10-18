Пожар начался на складе Ozon в Ленобласти после атаки БПЛА

Маркетплейс скрыл с витрины товары, размещенные на складе. «Отменим заказы, которые не сможем привезти с других объектов»,— указано в сообщении. В Ozon добавили, что объект не принимает поставки от продавцов, он «выполняет другие задачи». Компания также пообещала перестроить логистику и направить товары на другие склады.