Рубио: у Украины нет доступа к системе Starshield

Американский госсекретарь напомнил, что Starlink — это коммерческий продукт, а Starshield — оборонный. «Американские военные применяют его. На данный момент у Украины нет к нему доступа, ведется обсуждение этого вопроса. Мы обсуждаем, как бы они хотели его использовать»,— сказал господин Рубио.