Рубио: у Украины нет доступа к системе Starshield
Вооруженные силы Украины не имеют доступа к военной модификации системы спутниковой связи Starlink — Starshield. Об этом заявил глава Госдепартамента США Марко Рубио в комментарии C-SPAN.
Американский госсекретарь напомнил, что Starlink — это коммерческий продукт, а Starshield — оборонный. «Американские военные применяют его. На данный момент у Украины нет к нему доступа, ведется обсуждение этого вопроса. Мы обсуждаем, как бы они хотели его использовать»,— сказал господин Рубио.
Марко Рубио признал, что Украина запрашивала доступ к системе Starshield, чтобы расширить географию ударов по территории России. Он также отверг причастность США к намеренному замедлению работы Starlink.
Глобальная система спутниковой связи Starlink разработана компанией Илона Маска Space X. Она позволяет обеспечивать широкополосный интернет по всему миру. ВСУ используют модификацию системы Starshield для нанесения ударов при помощи БПЛА. Решения об ограничении ее использования принимает правительство США, говорил глава Space X.