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Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Происшествия

Четверо пострадали при атаке БПЛА на Ленинградскую область

Женщина и трое детей госпитализированы после атаки БПЛА на Ленинградскую область
При падении обломков БПЛА на жилой дом во Всеволожском районе Ленинградской области началось возгорание. Женщина и трое детей отравились угарным газом во время пожара. Они госпитализированы, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Всего за ночь силы ПВО сбили 135 беспилотников ВСУ в небе над регионом. Обломки БПЛА упали на многоквартирный дом в Гатчине. В Новоселье Ломоносовского района повреждены 55 припаркованных автомобилей. В этих районах никто не пострадал.
Во время атаки в указанных муниципалитетах аварийно отключалось электричество. До сих пор не работают две трансформаторные подстанции в Янино, без света остаются около 50 многоквартирных домов — порядка 20 тыс. человек.
Во время ночной атаки повреждения получили центр обработки данных компании VK и нефтяной терминал в Санкт-Петербурге. Губернатор города Александр Беглов также сообщал о пожарах на объектах гражданской инфраструктуры в Невском, Красносельском, Красногвардейском и Московском районах.