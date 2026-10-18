Четверо пострадали при атаке БПЛА на Ленинградскую область
Женщина и трое детей госпитализированы после атаки БПЛА на Ленинградскую область
При падении обломков БПЛА на жилой дом во Всеволожском районе Ленинградской области началось возгорание. Женщина и трое детей отравились угарным газом во время пожара. Они госпитализированы, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Всего за ночь силы ПВО сбили 135 беспилотников ВСУ в небе над регионом. Обломки БПЛА упали на многоквартирный дом в Гатчине. В Новоселье Ломоносовского района повреждены 55 припаркованных автомобилей. В этих районах никто не пострадал.
Во время атаки в указанных муниципалитетах аварийно отключалось электричество. До сих пор не работают две трансформаторные подстанции в Янино, без света остаются около 50 многоквартирных домов — порядка 20 тыс. человек.