Глава Госдепа раскритиковал ООН за антироссийский тон резолюции по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что враждебные резолюции Генеральной Ассамблеи ООН не способствуют разрешению конфликта на Украине. Об этом он сообщил в интервью порталу Breitbart News.

«Что касается более резолюции (принятой Генассамблеей,— "Ъ"), мы считаем, что ООН должна — если она хочет быть полезна в 21 веке — вернуться к своей уставной миссии, которая заключается в предотвращении и прекращении войн и конфликтов»,— прокомментировал господин Рубио итоги голосования в ООН. Он подчеркнул, что США пытались привлечь Украину к сотрудничеству, однако Киев предпочел продвигать собственный проект документа.

Госсекретарь также рассказал о предложении США в Совете Безопасности ООН, которое, по его словам, содержало «справедливые формулировки». «В документе, если упростить, говорилось, что война — это плохо, что погибло слишком много людей и что конфликту должен быть положен конец»,— пояснил он. Марко Рубио добавил, что Вашингтон не рассчитывал своей резолюций положить конец конфликту, но считает свои формулировки способствующими установлению мира.

24 февраля Совет Безопасности ООН принял резолюцию США по Украине, отказавшись от антироссийских поправок европейских стран и предложений России. Документ, составленный в нейтральном ключе, призывает к прекращению конфликта и установлению долгосрочного мира. Прямо перед этим Генассамблея ООН также поддержала американский проект резолюции по Украине. Однако оригинальный текст претерпел значительные изменения — из-за поправок западных стран он лишился нейтрального окраса. В итоге Вашингтон воздержался от поддержки собственного проекта.

О позиции стран Европы по конфликту на Украине — в материале «Ъ» «Евросоюз еще повоюет».