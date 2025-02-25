Совбез ООН принял проект резолюции США по Украине без обвинений в адрес России

Совет Безопасности ООН проголосовал за американский проект резолюции по конфликту на Украине. Документ не содержит формулировок про вторжение и обвинений в адрес России, конфликт в нем называется российско-украинским.

За документ проголосовали 10 членов СБ ООН, в том числе Россия, США и Китай. Пять стран, включая Великобританию и Францию, воздержались от голосования. Для принятия резолюции необходимо как минимум девять голосов «за» и отсутствие вето со стороны постоянных членов, то есть США, РФ, Китая, Великобритании и Франции.

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