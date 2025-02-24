Евросоюз еще повоюет

Руководство Еврокомиссии, премьер Канады и лидеры ряда европейских стран в понедельник посетили Киев, чтобы отметить третью годовщину украинского конфликта и объявить о новом пакете военной помощи Украине. В тот же день главы МИДов и Минобороны европейских стран провели встречи в Брюсселе, где обсудили наращивание поддержки Киеву. Демонстрация приверженности прежней политике по Украине, которую отверг Дональд Трамп, сопровождается выпадами в адрес новой администрации США. Как заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, Европа должна усилить давление на США, «чтобы показать, что им есть что терять, если они больше не будут на стороне либеральных демократий Европы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководство Еврокомиссии и европейские лидеры ясно дали понять, что не намерены отказываться от прежнего курса по Украине, несмотря на произошедший за последний месяц кардинальный разворот в политике США

Фото: NTB / Javad Parsa / Reuters Руководство Еврокомиссии и европейские лидеры ясно дали понять, что не намерены отказываться от прежнего курса по Украине, несмотря на произошедший за последний месяц кардинальный разворот в политике США

Фото: NTB / Javad Parsa / Reuters

В третью годовщину начала СВО в Киев прибыл почти полный состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта. Вместе с ними на перрон железнодорожного вокзала из желто-синего вагона один за другим вышли испанский премьер Педро Санчес, лидеры ряда государств Балтии и Северной Европы и гость из-за океана — готовящийся уйти в отставку канадский премьер Джастин Трюдо.

Часть европейских политиков, включая президента Польши Анджея Дуду и председателя Европарламента Роберту Метсолу, принимали участие во встрече в онлайн-формате.

«Мы сегодня в Киеве, поскольку Украина — это Европа»,— написала на своей странице в соцсети Х Урсула фон дер Ляйен, добавив, что украинский конфликт — «это борьба на выживание», в которой «на кону судьба Европы».

Накануне встречи руководство Евросоюза дало понять, что оно не намерено отказываться от прежнего курса по Украине, несмотря на произошедший за последний месяц кардинальный разворот в политике США после смены администрации в Белом доме и все более демонстративный отказ президента Трампа поддерживать Владимира Зеленского.

Как заявил накануне еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, помимо выражения солидарности главной целью встречи в Киеве стало предоставление нового пакета помощи Украине. По его словам, Еврокомиссия «обсуждает все возможности послать сильный сигнал, что она продолжает поддерживать и стоять с Украиной независимо от того, что делают другие страны».

Главные программные заявления прозвучали после того, как прибывший в Киев европейский десант переместился на заседание форума «Поддержи Украину».

С установочной речью к собравшимся за большим круглым столом обратилась все та же Урсула фон дер Ляйен, сообщившая о выделении Киеву нового транша европейской помощи в размере €3,5 млрд, который, по ее словам, поступит уже в марте.

«Свобода и суверенитет Украины отвечают интересам не только Европы, но и всего мира. Это имеет большое значение не только для Европы, но и для Азии, Африки и по обе стороны Атлантики»,— отметила госпожа фон дер Ляйен. Как следовало из ее выступления, на сегодняшний день страны ЕС уже оказали Украине помощь в размере €134 млрд — «больше, чем кто-либо другой».

Напомним, что президент Трамп ведет свои подсчеты, считая, что в последние три года крупнейшим спонсором Киева был Вашингтон, а не Брюссель (по его оценке, американская помощь Киеву составила $350 млрд).

Новая концепция безопасности для Украины, обнародованная в Киеве его европейскими союзниками, включает не только военный аспект, но и предусматривает создание «устойчивой, безопасной и конкурентоспособной энергетической системы» Украины.

«До конца следующего года мы полностью интегрируем украинский и молдавский рынки электроэнергии в наш электроэнергетический рынок»,— сообщила глава Еврокомиссии. Тем самым она дала понять, что Европа не готова отдавать экономику Украины на откуп США.

Звучавшие в понедельник высказывания европейских политиков в Киеве, идущие вразрез с инициативами президента Трампа и его оценками президента Зеленского, перекликались с заявлениями, которые были сделаны в тот же день в Брюсселе на встрече глав МИДов стран ЕС.

«Мы выдвигаем новые оборонные инициативы, чтобы в краткосрочной перспективе обеспечить Украину боеприпасами»,— сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас, прибывшая на встречу, на которой был принят 16-й пакет санкций ЕС против России.

Госпожа Каллас подтвердила, что новые военные инициативы Евросоюза будут «обсуждаться на экстренном саммите лидеров ЕС 6 марта».

Еще одним событием понедельника, демонстрирующим резкий всплеск активности европейских союзников США в ответ на нежелание президента Трампа продолжать военный конфликт на Украине, стала встреча глав Минобороны более десяти европейских стран для обсуждения усиления помощи Киеву, инициированная Францией и Эстонией. «Чтобы укрепить позиции Украины и усилить давление на Россию, Эстония направляет украинским бойцам десять тысяч артиллерийских снарядов. При первой же возможности к этому добавится продукция нашей оборонной промышленности стоимостью более 100 миллионов евро»,— написал на своей странице в соцсети Х премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Он добавил, что Эстония также передаст ВСУ 750 тыс. продовольственных пайков.

На этом фоне точку зрения европейских сторонников продолжения военной помощи Украине, которые задают тон в ЕС, изложил президент Чехии Петр Павел. «После трех лет российской агрессии против Украины мы все больше ощущаем усталость в обществе от войны. Это понятно. Однако именно сейчас, когда, возможно, приближается финишная прямая в виде мирных переговоров, мы не должны расслабляться и убирать ногу с педали газа в нашей поддержке страны, подвергшейся нападению»,— написал он на своей странице в соцсети Х.

Еще более громкое заявление, бросающее открытый вызов Вашингтону, сделала в конце прошлой недели глава МИД Германии Анналена Бербок. «Мы усилим давление на американцев, чтобы показать, что им есть что терять, если они больше не будут на стороне либеральных демократий Европы»,— пригрозила госпожа Бербок на предвыборном мероприятии в Потсдаме.

Как отмечает издание Politico, смысл дипломатической активности стран ЕС, происходящей в экстренном режиме, направлен на разработку «двуединой стратегии» по спасению «того, что осталось от альянса с США при одновременном укреплении поддержки Украины». «Нам следует усвоить, что Трамп может принять радикально враждебные решения, если он оскорблен»,— приводит газета слова одного из европейских дипломатов. По данным Politico, страны ЕС обеспокоены тем, что США могут принять решение о выводе американского контингента из региона. «Нам нужно разработать план безопасности для Европы. Но мы не можем это сделать одновременно с выводом около 100 тыс. американских солдат из Европы. Вот почему мы не можем порвать с Трампом»,— добавил собеседник издания.

Сергей Строкань