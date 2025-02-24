Машины прошлого времени

Парк легковых автомобилей в России продолжает стареть: на начало 2025 года их средний возраст достиг 15,5 года, на долю автомобилей старше 10 лет теперь приходится 70,5% от их общего количества. Сказывается нежелание граждан менять автомобиль, связанное как с отказом пересаживаться на российские и китайские бренды, так и, в большей степени, с отсутствием денег на покупку. Предпосылок к «омоложению» парка эксперты не видят, прогнозируя сокращение авторынка в 2025 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Средний возраст легковых автомобилей, зарегистрированных в России, увеличился за год с 15,2 до 15,5 года, подсчитали в «Автостате». Показатель вырос по всем брендам, кроме китайских, свидетельствуют данные агентства. Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что сейчас на рынке фиксируются небольшая доля утилизации старых автомобилей — около 3% — и недостаточные продажи новых машин для активного обновления парка. На начало 2023 года средний возраст легковых автомобилей в РФ составлял 14,7 года, годом ранее — 14 лет, на начало 2021 года — 13,9 года.

«Чтобы парк не старел — или хотя бы не так интенсивно, нужно продавать 2–2,2 млн машин. А чтобы начал постепенно обновляться — продавать 3 млн машин»,— добавляет главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. По данным «Автостата», количество зарегистрированных в стране легковых автомобилей сейчас достигает 47,5 млн штук. На долю автомобилей старше десяти лет приходится 70,5%. Новых машин по итогам прошлого года продано 1,57 млн штук, отмечали в агентстве.

На тенденцию влияет и увеличение среднего срока владения легковой машиной в России — с 7,1 до 7,3 года (см. “Ъ” от 18 февраля), отмечает Сергей Удалов. По словам Максима Кадакова, многие владельцы иномарок ушедших из страны брендов не спешат пересаживаться на новый российский или китайский автопром. А кто-то, отмечает эксперт, попросту не может. «На самом деле, у людей нет денег, чтобы часто менять автомобиль. Цены растут, и они не готовы покупать новую машину из-за высокой стоимости»,— соглашается Сергей Удалов. По итогам 2024 года средневзвешенная стоимость нового автомобиля в России, по подсчетам «Автостата», увеличилась на 6%, до 3,12 млн руб.

Самые старые автомобили в стране — российских марок. Средний возраст таких машин на январь составил 18,7 года.

На втором месте автомобили японских брендов, показатель которых вырос до 17,1 года. Топ-3 замыкают американские марки: средний возраст находится на отметке 15,4 года. Следом идут европейские и корейские бренды — по 13,6 и 11,5 года соответственно. Самыми «молодыми» остаются легковые автомобили китайских марок, средний возраст которых равен 4,9 года.

Если сравнивать показатели с прошлым годом, то российские бренды «постарели» на 1,1%, японские — на 4,3%, американские — на 5,4%, европейские — на 4,6%, корейские — на 7,5%.

А парк китайских марок «помолодел» — на 19,7%. Тенденция последнего связана с небольшим парком и активными продажами, в том числе прошлого года, поясняет Максим Кадаков. По данным «Автостата», продажи автомобилей китайских брендов по итогам 2024 года выросли на 68%, до 905,95 тыс. штук, что соответствует около 58% рынка.

Опрошенные “Ъ” эксперты пока не видят предпосылок к «омоложению» российского парка легковых автомобилей. Высокая ключевая ставка, рост утилизационного сбора и инфляция сдерживают продажи, отмечают аналитики. Согласно базовому прогнозу «Автостата», в 2025 году авторынок «уйдет в минус» на 10%. Несмотря на то что за январь, по данным агентства, продажи новых автомобилей выросли на 11%, до 89,07 тыс. штук, в феврале, вероятнее всего, ожидается снижение. «Если не произойдет чуда, то февраль 2025-го по всем сегментам окажется ниже февраля 2024-го. В некоторых сегментах — существенно ниже»,— считает Сергей Целиков из «Автостата».

Наталия Мирошниченко