Автовладельцы не въезжают

Средний срок владения легковым автомобилем в России продолжает расти: в 2024 году он составил 7,3 года против 7,1 года в 2023. Покупатели не готовы как к смене автомобилей при текущих высоких кредитных ставках, так и к отказу от продукции ушедших из страны брендов, что часто выражается в том, что китайскую машину приобретают «в пару» к привычной иномарке, а не взамен нее. Многие также ожидают возвращения в страну зарубежных производителей, покинувших ее после начала конфликта на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Средний срок владения легковым автомобилем в России по итогам 2024 года увеличился с 7,1 до 7,3 года, рассказали “Ъ” в «Автостате». Эта тенденция в том числе связана с нежеланием граждан пересаживаться с машин ушедших из страны зарубежных брендов на китайские, считает исполнительный директор агентства Сергей Удалов. «Последние три года многие люди переходят в режим "подожду, может, вернутся"»,— соглашается гендиректор «Автостата» Сергей Целиков. Что не исключено, полагают эксперты, опрошенные “Ъ”. Например, Hyundai, по информации южнокорейских СМИ, рассматривает возможность обратного выкупа автозавода в Санкт-Петербурге. О заинтересованности зарубежных концернов в российском авторынке говорил и бывший глава АвтоВАЗа Бу Андерссон в интервью “Ъ” (см. “Ъ” от 11 февраля), полагая, что все они «в конечном счете вернутся».

Высокие кредитные ставки также не стимулируют граждан чаще менять автомобиль, соглашаются аналитики. По данным «Автостата», доля новых автомобилей, взятых в кредит в 2024 году, составила 48,3%, подержанных — 9,8%. А если рассматривать машины с пробегом до десяти лет, то доля продаж в кредит составила 32,8%, следует из данных агентства. По информации Объединенного кредитного бюро (ОКБ), средние сроки выдаваемых автокредитов растут пять месяцев подряд, к началу февраля этот показатель составил 70 месяцев. Примечательно, что средний срок выдаваемого автокредита на автомобиль с пробегом значительно превысил этот показатель для автокредита, выдаваемого на новый автомобиль: 77 и 70 месяцев соответственно. Для обоих сегментов эти показатели являются максимальными с 2019 года, согласно данным ОКБ.

Директор департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «Автоспеццентр» Андрей Гришаков отмечает, что на фоне роста стоимости новых автомобилей граждане откладывают продажу своих иномарок, предпочитая вкладываться в ремонт. Еще один заметный тренд на авторынке — покупка нового автомобиля к более «породистым» моделям, которые сохраняются в качестве резервных или используются в выходные дни, считает директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров. Сергей Удалов отмечает аналогичную тенденцию, уточняя, что в основном она касается премиум-сегмента: граждане приобретают новый китайский автомобиль, сохраняя для сравнения иномарку.

Собеседники “Ъ” не исключают, что в перспективе граждане будут чаще менять автомобили на фоне роста продаж китайских марок. Автоконцерны из КНР обновляют свой модельный ряд или делают рестайлинг чаще других зарубежных брендов, рассказывает Сергей Удалов, в среднем это происходит один раз в два-три года, тогда как, к примеру, европейские автопроизводители обновляются один раз в три-пять лет. «Китайцы научились делать красивую обертку,— говорит Сергей Целиков.— А когда человек берет автомобиль, начинает сопоставлять, например, с корейцами или японцами, ему то одно не нравится, то другое». По оценке Бу Андерссона, средний срок владения автомобилем в Китае составляет около трех-четырех лет, «зачастую российский покупатель китайской машины не успевает еще даже как следует насладиться ощущением обладания новым автомобилем, а китайский автозавод уже выпустил что-то новое». Эксперты не исключают, что в будущем такой подход будет стимулировать более частую смену моделей китайских брендов в РФ.

Однако в ближайшие годы, вероятнее всего, тренд на увеличение срока службы легковых машин продолжится, уверены эксперты и участники рынка. «Сейчас нет факторов, способствующих тому, чтобы люди быстрее меняли автомобили»,— добавляет Сергей Целиков. Согласно актуальному базовому прогнозу «Автостата», продажи новых легковых машин в России могут сократиться на 10%.

Наталия Мирошниченко, Полина Трифонова