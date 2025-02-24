Трамп заявил о готовности посетить Россию

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что намерен посетить Москву. Визит, по его словам, состоится в «подходящее время», но точно не 9 мая, как ранее писали СМИ. Слова американского президента приводит Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters

«9 мая — немного рановато для поездок в Москву»,— сказал глава Белого дома.

На прошлой неделе французский журнал Le Point со ссылкой на источники написал, что Дональд Трамп посетит Россию на День Победы. Позднее американский президент опроверг сообщение издания. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков также сообщил, что Россия и США не договаривались о приезде Трампа в Москву на эту дату.

16 февраля господин Песков заявил, что господин Трамп может приехать в Москву «в любой момент», как только встреча глав государств будет согласована. Он также добавил, что подготовка визита требовала бы меньше времени, если стороны находились бы в режиме регулярного диалога.

Подробнее об отношениях России и США читайте в материале «Ъ» «Говорить — не договариваться».