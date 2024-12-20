Ставку притормозили кредитом

Центральный банк удивил рынки — ключевая ставка, которая, по большинству прогнозов, должна была вырасти до 23% или даже до 25%, оставлена на прежнем уровне в 21%. Обоснование внезапной мягкости — замедление темпов роста кредитования. Решение выглядит не только неожиданным, но и не вполне согласующимся с прежними аргументами ЦБ — рост кредита действительно замедлился, но три других ранее называвшихся самим регулятором триггера пока не сработали: инфляция не снизилась, рынок труда остается жестким, рост бюджетных расходов может перестать быть проинфляционным лишь в следующем году. Впрочем, если после сохранения ставки цены продолжат расти, ЦБ докажет оппонентам, что ее повышение само по себе не ведет к увеличению инфляции, и на следующем заседании в феврале сможет вернуться к ужесточению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке

Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России Председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке

Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России

Совет директоров Банка России в пятницу оставил ключевую ставку на ее пиковом значении в 21% (в нынешнем виде индикатор существует с 2013 года). После трех раундов повышений (в июле, сентябре и октябре) рынки ждали нового увеличения и лишь гадали, каким оно будет — до 23% или до 25% (четные варианты почему-то почти не обсуждались).

ЦБ рассудил иначе. При этом намеки на возможное внешнее давление, содержащиеся в вопросах журналистов на пресс-конференции после заседания, глава регулятора Эльвира Набиуллина аккуратно отклоняла. Она лишь отметила, что «плотность общения» с правительством и бизнес-сообществом в последнее время увеличилась. «Мы должны, что называется, чаще сверять часы, но принимать решения в рамках компетенции каждого своими инструментами»,— сказала глава ЦБ.

Напомним, что твердость регулятора в отстаивании своего понимания денежно-кредитной политики порождала критические высказывания представителей крупного бизнеса и условно нейтральные — правительства.

Топ-чиновники отмечали, что высокая ключевая ставка стала причиной снижения инвестиционной активности (заемный капитал для предприятий стал дороже, а размещать средства на депозиты стало выгоднее, чем вкладывать в производство, см. “Ъ” за 16 ноября). Впрочем, о наличии противоречий между ЦБ и Белым домом публично никогда не заявлялось — напротив, их представители акцентированно отмечали совместную работу по борьбе с инфляцией.

Пока позитив зафиксирован только по одному из направлений этой борьбы. По данным ЦБ, толкавший инфляцию вверх рост розничного кредитования в ноябре практически остановился, а корпоративного — значительно замедлился. Это, собственно, и стало главным аргументом для сохранения ставки.

Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагалось на заседании в октябре, сообщил регулятор. По его оценке, с учетом заметно выросших процентных ставок для заемщиков и охлаждения кредитной активности «достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос».

Отметим, что названные проинфляционные факторы действительно никуда не делись, и решение о сохранении ставки, видимо, говорит о новом подходе регулятора к их оценке. Ранее ЦБ сформулировал четыре критерия, из которых он исходит, принимая решение о денежно-кредитной политике. Это устойчивое снижение инфляции, охлаждение кредитования и потребительской активности, снижение жесткости рынка труда и отсутствие проинфляционных рисков со стороны бюджета или внешних условий.

Из этого набора пока реализовалось только замедление темпов выдачи займов — в том числе из-за ужесточения макропруденциальной политики и повышения требований банков к заемщикам.

С остальными факторами ситуация хуже. «Недельные данные в декабре указывают на сохранение повышенного инфляционного давления. По оценке на 16 декабря, годовая инфляция увеличилась до 9,5%»,— сообщает ЦБ, отмечая продолжение роста инфляционных ожиданий населения и ценовых ожиданий предприятий. Впрочем, регулятор считает, что цены сейчас растут по инерции и из-за переноса в них недавнего ослабления рубля и «в ближайшие месяцы инфляционное давление начнет снижаться под влиянием жестких денежно-кредитных условий и замедления кредитования».

Ситуация с третьим (после инфляции и кредитов) критерием — состоянием рынка труда — остается жесткой, признает ЦБ. Безработица обновила исторический минимум, рост зарплат продолжает опережать рост производительности труда. Впрочем, ЦБ считает, что и здесь заметны подвижки: «В то же время наблюдается уменьшение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях и ее переток в другие секторы. Это может указывать на некоторое сокращение дефицита трудовых ресурсов». О влиянии роста расходов государства ЦБ на этот раз не рассуждает, однако увеличение дефицита бюджета этого года до 1,7% ВВП регулятор уже называл одним из реализовавшихся проинфляционных рисков — сдерживать рост цен, напомним, должен жесткий бюджет уже следующего года.

Оставив ставку прежней, ЦБ смягчил и сигнал относительно своих дальнейших действий.

Теперь он «умеренно жесткий»: регулятор уже не «допускает» повышение на следующем заседании (оно пройдет 14 февраля), а будет «оценивать целесообразность» такого шага. Как объяснила Эльвира Набиуллина, в феврале ЦБ будет выбирать одно из двух возможных решений: «Либо мы убедимся, что достигнутой жесткости достаточно, либо, если текущий масштаб перегрева спроса не будет снижаться, а кредитование перейдет к новому витку расширения, вернемся к обсуждению вопроса о повышении ключевой ставки». Можно предположить, что эта пауза, кроме всего прочего, поможет прояснить, являлось ли само по себе повышение ставки проинфпяционным фактором.

Вадим Вислогузов