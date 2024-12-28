Крупные банки отпустили ставки по вкладам

Тренд на снижение максимальных ставок по вкладам в крупных банках набирает обороты. Число банков, снизивших доходность вкладов после сохранения 20 декабря ключевой ставки на текущем уровне, растет, а некоторые уже повторно снижают ставки по депозитам. Но есть и игроки, впрочем, которые продолжают увеличивать доходность вкладов,— в основном из числа небольших банков. До последнего времени крупнейшие игроки держали ставки на максимуме, не оставляя шанса небольшим конкурентам, теперь же те пытаются воспользоваться ситуацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Альфа-банк сегодня второй раз с 20 декабря, когда ЦБ вопреки ожиданиям не стал повышать ключевую ставку, понизил ставки по вкладам. В субботу, 28 декабря, Альфа-банк снова снизил ставки по вкладам. Накануне ставки по вкладам снизил ВТБ. До этого снижение доходности депозитов провели Газпромбанк (ГПБ), банк «Дом.РФ», ТКБ-банк и Инвестторгбанк (см. «Ъ» от 26 декабря), а также МКБ.

Впрочем, на фоне многочисленных новостей о снижении ставок по вкладам встречаются и сообщения о повышении доходности депозитов.

Так, например, 27 декабря Свой-банк объявил о повышении ставок по вкладам на 0,25–1%. В итоге его максимальные ставки выросли до 24%.

«Ведущие банки, такие как Альфа-банк и ВТБ, снижают ставки по вкладам, поскольку обладают достаточной ликвидностью и не испытывают острой потребности в привлечении дополнительных средств населения. Их устойчивое положение на рынке и доступ к различным источникам финансирования, включая межбанковские кредиты и операции с ЦБ РФ, позволяют оптимизировать расходы на обслуживание депозитного портфеля,— полагает президент инвестиционной платформы "ИнвойсКафе" Геннадий Фофанов.— Небольшие банки, напротив, повышают ставки по вкладам для привлечения клиентов и укрепления своей ликвидности. Не имея таких обширных возможностей для фондирования, как крупные игроки, они вынуждены конкурировать за средства вкладчиков через более привлекательные процентные ставки. Это классическая стратегия небольших банков».

Впрочем, по мнению Игоря Алутина, старшего управляющего директора Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту «Финуслуги», динамика ставок по вкладам не имеет непосредственной привязки к величине банка: «Происходящее на рынке — это коррекция конкурентных позиций безотносительно размеров финансовых организаций. Те, кто повышает ставки, лишь стремятся довести их до конкурентного уровня. Те же, кто их снижает, проводят коррекцию ранее завышенных на фоне ожиданий роста ключевой ставок». Максимальные ставки на «Финуслугах» до сих пор остаются на три и более процентных пунктов выше ключевой, достигая 24–26% годовых на разных сроках. Средний уровень ставок по депозитам также остается высоким: по данным «Индекса вкладов», которые можно открыть онлайн на «Финуслугах», средняя доходность по состоянию на 28 декабря по вкладам на три месяца достигла отметки 21,23% годовых, на шесть месяцев — 22,76%, на год — 22,35% годовых. Средняя максимальная ставка топ-10 банков по итогам второй декады декабря, согласно данным, которые сегодня опубликовал ЦБ, составляла 22,28%. Впрочем, эти данные не учитывают снижения последней недели.

Даже при заметном разрыве в ставках перетока средств вкладчиков в небольшие банки эксперты не ждут.

«Фактор надежности и репутации банка остается определяющим для большинства клиентов»,— отмечает господин Фофанов. Кроме того, поддержание высоких ставок по депозитам создает дополнительную нагрузку на прибыльность небольших банков, что может стать проблемой при возможном снижении ключевой ставки ЦБ, заключает эксперт.

Ксения Дементьева