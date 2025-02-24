Венгрия и Израиль стали соавторами резолюции США по Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна совместно с Израилем, Грузией, Северной Македонией и Аргентиной стала соавтором резолюции США, предложенной для голосования в Генассамблее ООН по случаю третьей годовщины боевых действий на Украине. Вопреки устоявшейся традиции Вашингтон отказался поддержать разработанную европейскими странами резолюцию.

«Одна из мирных резолюций была инициирована США с пятью соавторами. Пятью соавторами являются Венгрия, Израиль, Грузия, Северная Македония и Аргентина. Это одно из предложений по мирной резолюции, оно краткое, фокусируется на мире и, следовательно, выдвигает реальный путь к заключению мира»,— сказал Петер Сийярто журналистам после заседания глав МИДов стран ЕС (цитата по «РИА Новости»).

О том, что США впервые с начала боевых действий на Украине отказались подписать резолюцию Генеральной ассамблеи ООН с осуждением действий России, стало известно на прошлой неделе. Вашингтон предложил альтернативный вариант, в котором, как выяснила Financial Times, «действия Украины приравниваются к действиям России» и отмечается «трагическая утрата жизней в российско-украинском конфликте». Вместе с тем США призывали Украину, готовившую документ совместно с Европой, отозвать проект резолюции, но получили отказ, писала The Washington Post.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя действия США в этом направлении, заявил, что это «свидетельствует о прагматизме как сути политики администрации Дональда Трампа», пытающейся подходить к украинскому конфликту с позиций здравого смысла.

О позиции США по Украине — в материале «Ъ» «Мир в обмен на недра».

Лусине Баласян