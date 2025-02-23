Мир в обмен на недра

Президент США Дональд Трамп заявил о скором заключении сделки по передаче Вашингтону полезных ископаемых Украины в качестве компенсации за оказанную ей американскую помощь. Проект соглашения предусматривает американское управление стратегическими отраслями экономики страны. Однако Киев пока не готов принять требования Трампа и пытается заручиться поддержкой Европы в торге с США. Напряженности в отношения между США с одной стороны и Украиной с ее европейскими союзниками с другой добавляет отказ Вашингтона голосовать за украинский проект резолюции Генассамблеи ООН по конфликту на Украине и выдвижение американской стороной альтернативного проекта, не содержащего осуждения России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

Выступая в субботу на Конференции консервативных политических действий (CPAC), Дональд Трамп сделал новое заявление о необходимости компенсации Киевом многомиллиардной американской помощи Украине: «Я пытаюсь вернуть наши деньги или обеспечить их сохранность. Как вы знаете, Европа дала $100 млрд, США дали $350 млрд. Я хочу, чтобы они дали нам что-то за все те деньги, которые мы предоставили. Поэтому мы просим редкоземельные металлы и нефть. Все, что мы только можем получить»,— сообщил Дональд Трамп. «Мы вернем наши деньги, потому что это несправедливо. Это просто несправедливо»,— заверил он.

Заявление президента Трампа было сделано уже после того, как в минувшую субботу вопреки утечкам в ведущих американских СМИ стороны так и не подписали соглашение по передаче США контроля над полезными ископаемыми Украины.

Как сообщило агентство Bloomberg, Киев выступил против требований Вашингтона о создании под американским управлением фонда по восстановлению экономики Украины в размере $500 млрд, который должен стать частью упомянутого соглашения. По информации источников агентства, в Киеве считают, что реальная сумма полученной Украиной помощи составляет примерно $90 млрд, а это более чем в пять раз меньше того, что запрашивает Вашингтон.

Как сообщило украинское Radio NV со ссылкой на источники, Киев сделал встречное предложение уменьшить фонд до $100 млрд, и это предложение увез с собой в Вашингтон посетивший украинскую столицу на прошлой неделе спецпосланник президента Трампа Кит Келлог. По информации ресурса, украинская сторона также передала свои пожелания относительно личной встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне, чтобы продолжить обсуждение условий соглашения.

Согласно утечкам, президент Зеленский пока не пришел к четкому окончательному пониманию того, нужно ли ему подписывать соглашение с США и на каких условиях. Так, по информации Radio NV, в конце прошлой недели он провел совещание с членами своей команды, которое шло на повышенных тонах, однако по его итогам было принято решение выйти на соглашение с Вашингтоном, при этом попытавшись выторговать у него максимальные уступки.

Кроме того, в конце прошлой недели на фоне нерешенного спора с Вашингтоном Владимир Зеленский активно обзванивал европейских лидеров, пытаясь заручиться их поддержкой. В минувшую субботу он переговорил с премьер-министрами Нидерландов, Албании, Великобритании и Греции, а днем ранее — с премьером Хорватии, президентом Польши, президентом Чехии, премьерами Швеции и Словении. «Новые переговоры с партнерами — очень полезные переговоры: будет больше поддержки в Европе, больше взаимодействия»,— заявил Владимир Зеленский на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

По сообщению польского телеканала TVN24, один из участников европейского переговорного марафона с Киевом президент Польши Анджей Дуда посоветовал Владимиру Зеленскому не идти на дальнейшее обострение с Вашингтоном, а найти для себя выгоды в американских предложениях. Он отметил, что хозяин Белого дома «не столько политик, сколько бизнесмен, который исходит из того, что США в последние годы понесли огромные расходы на военную поддержку Украины. Это сотни миллиардов долларов. И в связи с этим США хотели бы получить какую-нибудь прибыль».

«Я думаю, экономическое присутствие США — это очень умный план, поскольку это своего рода гарантия безопасности для Украины. Примени к этому бизнес-подход, торгуйся — и только»,— посоветовал Зеленскому польский лидер.

О своем интересе к украинским редкоземельным металлам президент Трамп впервые сообщил в начале февраля, после чего министр финансов США Скотт Бессент совершил поездку в Киев с американскими предложениями, но они были отвергнуты. Позднее в ходе общения с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на Международной конференции по безопасности в Мюнхене президент Зеленский снова отказался от подписания соглашения с США, сочтя, что в нем отсутствуют гарантии безопасности Киеву, и это привело в негодование Дональда Трампа.

Между тем, как отмечает газета The New York Times, в распоряжении которой оказался новый проект соглашения от 21 февраля, оно по-прежнему не содержит никаких гарантий безопасности Киеву, при этом «некоторые условия выглядят даже более жесткими, чем в предыдущей версии».

По информации The New York Times, новые американские предложения предусматривают отказ Украины не только от половины доходов от природных ресурсов, но и от доходов от эксплуатации портов и другой инфраструктуры.

Новый проект также включает отдельные пункты о доходах с территорий, вошедших в состав России, с примечанием: «в случае их освобождения». Причем доля доходов для США с ресурсов с этих территорий составит 66%.

Кроме того, в новом проекте документа также отмечается, что доходы по будущей сделке будут направляться в специальный фонд под управлением США. При этом Украина должна будет вносить в него взносы до тех пор, пока его размер не достигнет $500 млрд.

В то время как условия «сырьевого соглашения» становятся все более кабальными для Киева, еще одним раздражителем в отношениях между двумя странами стало выдвижение Вашингтоном на рассмотрение Генассамблеи ООН в понедельник «исторического» проекта резолюции по украинскому конфликту, избегающего формулировок с осуждением России.

Как сообщила в конце недели газета The Washington Post, администрация США «потребовала от Украины отозвать ежегодную резолюцию», осуждающую «российскую агрессию». По информации источников издания, «это предложение ошеломило Киев, который отказался отозвать резолюцию». В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио сообщил о том, что американская сторона подготовила альтернативный проект «исторической резолюции, которую следует поддержать всем членам организации, чтобы проложить путь к миру».

Комментируя информацию о том, что США впервые не стали выступать соавторами проекта антироссийской резолюции по Украине в Генассамблее ООН, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что это «свидетельствует о прагматизме как сути политики администрации Дональда Трампа», пытающейся подходить к украинскому конфликту с позиций здравого смысла.

Сергей Строкань