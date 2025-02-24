Bloomberg: страны G7 не согласовали заявление по Украине из-за позиции США

Страны G7 (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония) оказались «на грани провала» в попытке согласовать совместное заявление к третьей годовщине боевых действий на Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Теперь США грозят не поддержать документ, если стороны не достигнут компромисса.

Вашингтон все еще выступает против использования прошлых формулировок G7 (включая «российскую агрессию») и призыва к ужесточению энергетических санкций против России. Вместе с тем, по словам собеседников агентства, переговоры продолжаются и еще можно достичь договоренности.

Тем временем дискуссии продолжаются и на уровне ООН, где страны Европы совместно с Киевом предложили вынести на голосование в Генассамблее резолюцию с осуждением действий России на Украине. США, прежде выступавшие соавторами подобных документов, призвали отозвать резолюцию и предложили альтернативный вариант. Как пишет Financial Times, в нем «действия Украины приравниваются к действиям России» и отмечается «трагическая утрата жизней в российско-украинском конфликте».

Лусине Баласян