WP: США потребовали от Украины отозвать резолюцию ООН с осуждением России

Соединенные Штаты Америки призвали Украину отозвать резолюцию Генасcамблеи ООН, осуждающую Россию. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного американского чиновника и трех европейских дипломатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Как пишет издание, сначала США потребовали внести некоторые правки в украинскую резолюцию, чтобы «сделать ее более мягкой». Однако затем Белый дом вовсе потребовал от Киева отозвать документ. Теперь, по словам собеседников WP, администрация президента США настаивает на замене украинской резолюции «смягченным» документом, подготовленным Вашингтоном.

Американскую резолюцию в Киеве считают «близкой к пророссийской», утверждает один из собеседников WP. По словам одного из источников издания, Украина «была шокирована» инициативой США и отказалась следовать ей.

Ранее Reuters сообщило, что США отказались от соавторства резолюции ООН в поддержку Украины и предложили собственный вариант документа. Проект резолюции США состоит из трех абзацев. В тексте указано, что целью ООН остается поддержание мира и безопасности, а также урегулирование международных споров мирным путем. В документе также говорится о погибших в результате боевых действий и звучит призыв к скорейшему прекращению конфликта. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что проект американской резолюции представят Генассамблее ООН 24 февраля.

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