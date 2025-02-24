Захарова иронично ответила на заявление премьера Дании о мире на Украине

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова премьер-министра Дании Метте Фредериксен о том, что «мир на Украине будет опаснее войны». Соответствующее заявление премьер Дании сделала в ходе официального визита в Киев сегодня, 24 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«А здоровье опаснее болезни? — хотелось бы уточнить у Копенгагена»,— написала госпожа Захарова в своем Telegram-канале.

В ходе визита Метте Фредериксен также сказала, что администрация президента США Дональда Трампа создает «много неопределенности» в отношении НАТО, ЕС и конфликта на Украине. «Я не так уверена в американцах, как раньше. Но я думаю, что все удивлены скоростью, с которой возникла неопределенность с американской стороны, и мы должны на это реагировать»,— заявила премьер Дании.

В 2024 году Дания и Украина подписали десятилетнее соглашение по безопасности. В ноябре прошлого года госпожа Фредериксен сообщила, что Копенгаген передал Киеву шесть истребителей F-16.

Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении урегулировать российско-украинский конфликт. 18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США, после которых господин Трамп сказал, что стал «намного более уверен» в достижении сделки. Присутствие президента Украины Владимира Зеленского, по его словам, не очень важно. При этом он говорил, что президенты России и Украины должны встретиться, чтобы завершить боевые действия.

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