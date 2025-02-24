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Столп закона

На Новодевичьем кладбище открыли памятник бывшему главе Верховного суда Вячеславу Лебедеву

В понедельник, 24 февраля, на центральной аллее Новодевичьего кладбища открыли памятник бывшему председателю Верховного суда (ВС) Вячеславу Лебедеву. Он возглавлял судебную систему страны на протяжении 35 лет и ушел из жизни 23 февраля 2024 года. За церемонией наблюдал корреспондент “Ъ”.

Церемония открытия памятника

Церемония открытия памятника

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Церемония открытия памятника

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Памятник Вячеславу Лебедеву представляет из себя ступени, восходящие к гранитной раме с портретом покойного, рядом с рамой расположена увенчанная короной Российской империи колонна с прямоугольным щитком с надписью «закон». Корреспондент “Ъ” поинтересовался у автора композиции Леонида Мурзича, почему именно корона и в чем заключается ее символический смысл. Это не просто колонна, объяснил он, а «столп закона» — историческая эмблема, которая была введена еще в Российской империи. Впервые она была отчеканена на обратной стороне медалей «В память коронации императора Александра I», а впоследствии появилась на пуговицах членов Правительствующего Сената, который являлся высшим органом судебной власти.

Чем известен Вячеслав Лебедев

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Многие из присутствовавших на церемонии открытия памятника — а это были не только члены семьи, но также общественные деятели, друзья и коллеги — говорили о том, что таким «столпом закона» на протяжении долгих лет был сам Вячеслав Лебедев.

«Он не просто руководил Верховным судом, он, по сути, создал новую судебную систему. Сумел отстоять главный принцип суда — его независимость»,— отметил, открывая церемонию, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.

Возглавлять судебную систему на протяжении 35 лет «дорогого стоит», а в период перемен делать это намного сложнее, со знанием дела объяснил бывший премьер. «В 1991 году тысяча человек покинули ВС, и если бы не Вячеслав Лебедев, страшно даже представить, что бы могло остаться на развалинах судебной системы»,— делился воспоминаниями господин Степашин. Он также добавил, что господин Лебедев в числе первых выступил за реабилитацию царской семьи, а еще написал книгу, которая будет скоро издана. «Спасибо тебе за все!» — заключил экс-премьер.

Фотогалерея

Жизнь и карьера Вячеслава Лебедева

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Вячеслав Лебедев родился 14 августа 1943 года в Москве, в 1968 году окончил юридический факультет МГУ. Карьеру судьи начал в 1970-х годах, успел поработать судьей Ленинградского и Железнодорожного райсудов Москвы, а также председателем Московского городского суда

Вячеслав Лебедев родился 14 августа 1943 года в Москве, в 1968 году окончил юридический факультет МГУ. Карьеру судьи начал в 1970-х годах, успел поработать судьей Ленинградского и Железнодорожного райсудов Москвы, а также председателем Московского городского суда

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1989 году был назначен председателем Верховного суда РСФСР, а впоследствии — России. В 1999 году по представлению президента Бориса Ельцина (на фото справа) был назначен председателем Верховного суда на неограниченный срок, однако через два года полномочия председателя ограничили шестью годами

В 1989 году был назначен председателем Верховного суда РСФСР, а впоследствии — России. В 1999 году по представлению президента Бориса Ельцина (на фото справа) был назначен председателем Верховного суда на неограниченный срок, однако через два года полномочия председателя ограничили шестью годами

Фото: Александр Сенцов, Александр Чумичев / ТАСС

В 1993 участвовал в разработке проекта российской конституции. По предложение Вячеслава Лебедева в финальный проект вошло положение о предоставлении членам Верховного и Высшего арбитражного судов России права выступать с законодательными инициативами

В 1993 участвовал в разработке проекта российской конституции. По предложение Вячеслава Лебедева в финальный проект вошло положение о предоставлении членам Верховного и Высшего арбитражного судов России права выступать с законодательными инициативами

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Вячеслав Лебедев переназначался на должность председателя Верховного суда РФ в 2007 и 2012 годах. В 2014 годах по результатам реформы судебной системы Верховный и Высший арбитражный суды были объединены, а руководителем объединенного Верховного суда стал Вячеслав Лебедев

Вячеслав Лебедев переназначался на должность председателя Верховного суда РФ в 2007 и 2012 годах. В 2014 годах по результатам реформы судебной системы Верховный и Высший арбитражный суды были объединены, а руководителем объединенного Верховного суда стал Вячеслав Лебедев

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

Вячеслав Лебедев на заседании Всероссийского съезда судей вместе с президентом России Дмитрием Медведевым (на фото справа) в декабре 2008 года

Вячеслав Лебедев на заседании Всероссийского съезда судей вместе с президентом России Дмитрием Медведевым (на фото справа) в декабре 2008 года

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В 2013 году Вячеслав Лебедев достиг предельно допустимого возраста для судей — 70 лет, но Владимир Путин (на фото справа) отменил возрастной ценз в отношении председателя Верховного суда и его заместителей

В 2013 году Вячеслав Лебедев достиг предельно допустимого возраста для судей — 70 лет, но Владимир Путин (на фото справа) отменил возрастной ценз в отношении председателя Верховного суда и его заместителей

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

16 сентября 2013 года Вячеслав Лебедев попал в серьезное ДТП в Гане, куда поехал, чтобы выступить на конференции местных адвокатов. Возвращаясь из города Хо в столицу страны Аккру, кортеж господина Лебедева, состоявший из лимузина и двух полицейских машин, врезался в выехавший на трассу грузовик. Председатель Верховного суда вывихнул ключицу и получил ушибы шейного отдела позвоночника и ребер

16 сентября 2013 года Вячеслав Лебедев попал в серьезное ДТП в Гане, куда поехал, чтобы выступить на конференции местных адвокатов. Возвращаясь из города Хо в столицу страны Аккру, кортеж господина Лебедева, состоявший из лимузина и двух полицейских машин, врезался в выехавший на трассу грузовик. Председатель Верховного суда вывихнул ключицу и получил ушибы шейного отдела позвоночника и ребер

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

25 сентября 2019 года Вячеслав Лебедев был досрочно переназначен на пост председателя Верховного суда РФ сроком на шесть лет

25 сентября 2019 года Вячеслав Лебедев был досрочно переназначен на пост председателя Верховного суда РФ сроком на шесть лет

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Вячеслав Лебедев являлся доктором юридических наук, профессором, полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», заслуженным юристом РФ, кавалером ордена Святого апостола Андрея Первозванного

Вячеслав Лебедев являлся доктором юридических наук, профессором, полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», заслуженным юристом РФ, кавалером ордена Святого апостола Андрея Первозванного

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

23 февраля 2024 года Вячеслав Лебедев скончался после продолжительной болезни, связанной с онкологией

23 февраля 2024 года Вячеслав Лебедев скончался после продолжительной болезни, связанной с онкологией

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

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Вячеслав Лебедев родился 14 августа 1943 года в Москве, в 1968 году окончил юридический факультет МГУ. Карьеру судьи начал в 1970-х годах, успел поработать судьей Ленинградского и Железнодорожного райсудов Москвы, а также председателем Московского городского суда

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1989 году был назначен председателем Верховного суда РСФСР, а впоследствии — России. В 1999 году по представлению президента Бориса Ельцина (на фото справа) был назначен председателем Верховного суда на неограниченный срок, однако через два года полномочия председателя ограничили шестью годами

Фото: Александр Сенцов, Александр Чумичев / ТАСС

В 1993 участвовал в разработке проекта российской конституции. По предложение Вячеслава Лебедева в финальный проект вошло положение о предоставлении членам Верховного и Высшего арбитражного судов России права выступать с законодательными инициативами

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Вячеслав Лебедев переназначался на должность председателя Верховного суда РФ в 2007 и 2012 годах. В 2014 годах по результатам реформы судебной системы Верховный и Высший арбитражный суды были объединены, а руководителем объединенного Верховного суда стал Вячеслав Лебедев

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

Вячеслав Лебедев на заседании Всероссийского съезда судей вместе с президентом России Дмитрием Медведевым (на фото справа) в декабре 2008 года

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В 2013 году Вячеслав Лебедев достиг предельно допустимого возраста для судей — 70 лет, но Владимир Путин (на фото справа) отменил возрастной ценз в отношении председателя Верховного суда и его заместителей

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

16 сентября 2013 года Вячеслав Лебедев попал в серьезное ДТП в Гане, куда поехал, чтобы выступить на конференции местных адвокатов. Возвращаясь из города Хо в столицу страны Аккру, кортеж господина Лебедева, состоявший из лимузина и двух полицейских машин, врезался в выехавший на трассу грузовик. Председатель Верховного суда вывихнул ключицу и получил ушибы шейного отдела позвоночника и ребер

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

25 сентября 2019 года Вячеслав Лебедев был досрочно переназначен на пост председателя Верховного суда РФ сроком на шесть лет

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Вячеслав Лебедев являлся доктором юридических наук, профессором, полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», заслуженным юристом РФ, кавалером ордена Святого апостола Андрея Первозванного

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

23 февраля 2024 года Вячеслав Лебедев скончался после продолжительной болезни, связанной с онкологией

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

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Телеведущий Владимир Соловьев объяснил собравшимся, что именно благодаря Вячеславу Лебедеву произошла настоящая реформа правосудия: тюремное население сократилось почти вдвое и достигло своего исторического минимума, причем это было сделано «тихо, без фанфар», за счет огромной юридической работы. «У нас страна непростая, и люди непростые. Можно так пройти колесом закона по судьбам людей, что хруст костей долго стоять будет»,— сказал господин Соловьев. Однако многолетнему председателю ВС удавалось «держать повязку на глазах Фемиды в правильном положении» — в том смысле, что судьбы людей из виду он не упускал, подчеркнул телеведущий. А еще Вячеслав Лебедев всегда стоял на страже независимости суда: Владимир Соловьев в связи с этим припомнил, как жаловался главе ВС на решение одного из судей. «Но если я сниму трубку и позвоню ему, то судебной системы не будет. Вот когда дело дойдет до меня, я приму решение»,— процитировал господин Соловьев ответ господина Лебедева.

Композитор Игорь Крутой вспоминал Вячеслава Лебедева как человека, который любил музыку, любил актеров.

Однажды он попросил сделать так, чтобы в ВС на Новый год пришел Михаил Жванецкий. А когда тот пришел, пообещал артисту, что стул, на котором он сидел, будет находиться в музее Верховного суда.

Представители судебной системы на Новодевичье кладбище тоже пришли, но выступать почему-то не стали. В частности, на церемонии открытия памятника были замечены первый заместитель председателя Верховного суда Петр Серков, председатель Московского областного суда Алексей Харламов (он начинал карьеру помощником Вячеслава Лебедева) и председатель арбитражного суда Москвы Николай Новиков. Так что главные слова в итоге сказал руководитель театра эстрады Геннадий Хазанов: «Это прекрасный памятник, но самым большим памятником Вячеславу Михайловичу будет укрепление и развитие судебной системы».

Анастасия Корня

Фотогалерея

Открытие памятника Вячеславу Лебедеву

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Вячеслав Лебедев скончался 23 февраля 2024 года в возрасте 80 лет

Вячеслав Лебедев скончался 23 февраля 2024 года в возрасте 80 лет

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин (в центре) и дочь Вячеслава Лебедева Инна Рубан

Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин (в центре) и дочь Вячеслава Лебедева Инна Рубан

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев (в центре)

Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Вячеслав Лебедев был председателем Верховного суда РСФСР в 1989-1991 годах. С 1991 года был председателем Верховного суда РФ

Вячеслав Лебедев был председателем Верховного суда РСФСР в 1989-1991 годах. С 1991 года был председателем Верховного суда РФ

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Журналист Владимир Соловьев

Журналист Владимир Соловьев

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Памятник бывшему председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву

Памятник бывшему председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Композитор Игорь Крутой (второй справа) и художественный руководитель Московского государственного Театра эстрады Геннадий Хазанов (третий слева)

Композитор Игорь Крутой (второй справа) и художественный руководитель Московского государственного Театра эстрады Геннадий Хазанов (третий слева)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин

Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Участники церемонии

Участники церемонии

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

В январе имя Вячеслава Лебедева было присвоено Российскому государственному университету правосудия

В январе имя Вячеслава Лебедева было присвоено Российскому государственному университету правосудия

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Именем Вячеслава Лебедева также был назван сквер в Малом Харитоньевском переулке в Москве. Он находится напротив здания Верховного суда

Именем Вячеслава Лебедева также был назван сквер в Малом Харитоньевском переулке в Москве. Он находится напротив здания Верховного суда

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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Вячеслав Лебедев скончался 23 февраля 2024 года в возрасте 80 лет

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин (в центре) и дочь Вячеслава Лебедева Инна Рубан

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Вячеслав Лебедев был председателем Верховного суда РСФСР в 1989-1991 годах. С 1991 года был председателем Верховного суда РФ

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Журналист Владимир Соловьев

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Памятник бывшему председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Композитор Игорь Крутой (второй справа) и художественный руководитель Московского государственного Театра эстрады Геннадий Хазанов (третий слева)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Участники церемонии

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

В январе имя Вячеслава Лебедева было присвоено Российскому государственному университету правосудия

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Именем Вячеслава Лебедева также был назван сквер в Малом Харитоньевском переулке в Москве. Он находится напротив здания Верховного суда

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Смотреть

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