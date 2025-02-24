Столп закона
На Новодевичьем кладбище открыли памятник бывшему главе Верховного суда Вячеславу Лебедеву
В понедельник, 24 февраля, на центральной аллее Новодевичьего кладбища открыли памятник бывшему председателю Верховного суда (ВС) Вячеславу Лебедеву. Он возглавлял судебную систему страны на протяжении 35 лет и ушел из жизни 23 февраля 2024 года. За церемонией наблюдал корреспондент “Ъ”.
Церемония открытия памятника
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Памятник Вячеславу Лебедеву представляет из себя ступени, восходящие к гранитной раме с портретом покойного, рядом с рамой расположена увенчанная короной Российской империи колонна с прямоугольным щитком с надписью «закон». Корреспондент “Ъ” поинтересовался у автора композиции Леонида Мурзича, почему именно корона и в чем заключается ее символический смысл. Это не просто колонна, объяснил он, а «столп закона» — историческая эмблема, которая была введена еще в Российской империи. Впервые она была отчеканена на обратной стороне медалей «В память коронации императора Александра I», а впоследствии появилась на пуговицах членов Правительствующего Сената, который являлся высшим органом судебной власти.
Многие из присутствовавших на церемонии открытия памятника — а это были не только члены семьи, но также общественные деятели, друзья и коллеги — говорили о том, что таким «столпом закона» на протяжении долгих лет был сам Вячеслав Лебедев.
«Он не просто руководил Верховным судом, он, по сути, создал новую судебную систему. Сумел отстоять главный принцип суда — его независимость»,— отметил, открывая церемонию, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.
Возглавлять судебную систему на протяжении 35 лет «дорогого стоит», а в период перемен делать это намного сложнее, со знанием дела объяснил бывший премьер. «В 1991 году тысяча человек покинули ВС, и если бы не Вячеслав Лебедев, страшно даже представить, что бы могло остаться на развалинах судебной системы»,— делился воспоминаниями господин Степашин. Он также добавил, что господин Лебедев в числе первых выступил за реабилитацию царской семьи, а еще написал книгу, которая будет скоро издана. «Спасибо тебе за все!» — заключил экс-премьер.
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Жизнь и карьера Вячеслава Лебедева
Телеведущий Владимир Соловьев объяснил собравшимся, что именно благодаря Вячеславу Лебедеву произошла настоящая реформа правосудия: тюремное население сократилось почти вдвое и достигло своего исторического минимума, причем это было сделано «тихо, без фанфар», за счет огромной юридической работы. «У нас страна непростая, и люди непростые. Можно так пройти колесом закона по судьбам людей, что хруст костей долго стоять будет»,— сказал господин Соловьев. Однако многолетнему председателю ВС удавалось «держать повязку на глазах Фемиды в правильном положении» — в том смысле, что судьбы людей из виду он не упускал, подчеркнул телеведущий. А еще Вячеслав Лебедев всегда стоял на страже независимости суда: Владимир Соловьев в связи с этим припомнил, как жаловался главе ВС на решение одного из судей. «Но если я сниму трубку и позвоню ему, то судебной системы не будет. Вот когда дело дойдет до меня, я приму решение»,— процитировал господин Соловьев ответ господина Лебедева.
Композитор Игорь Крутой вспоминал Вячеслава Лебедева как человека, который любил музыку, любил актеров.
Однажды он попросил сделать так, чтобы в ВС на Новый год пришел Михаил Жванецкий. А когда тот пришел, пообещал артисту, что стул, на котором он сидел, будет находиться в музее Верховного суда.
Представители судебной системы на Новодевичье кладбище тоже пришли, но выступать почему-то не стали. В частности, на церемонии открытия памятника были замечены первый заместитель председателя Верховного суда Петр Серков, председатель Московского областного суда Алексей Харламов (он начинал карьеру помощником Вячеслава Лебедева) и председатель арбитражного суда Москвы Николай Новиков. Так что главные слова в итоге сказал руководитель театра эстрады Геннадий Хазанов: «Это прекрасный памятник, но самым большим памятником Вячеславу Михайловичу будет укрепление и развитие судебной системы».