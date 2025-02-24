В понедельник, 24 февраля, на центральной аллее Новодевичьего кладбища открыли памятник бывшему председателю Верховного суда (ВС) Вячеславу Лебедеву. Он возглавлял судебную систему страны на протяжении 35 лет и ушел из жизни 23 февраля 2024 года. За церемонией наблюдал корреспондент “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония открытия памятника

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Церемония открытия памятника

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Памятник Вячеславу Лебедеву представляет из себя ступени, восходящие к гранитной раме с портретом покойного, рядом с рамой расположена увенчанная короной Российской империи колонна с прямоугольным щитком с надписью «закон». Корреспондент “Ъ” поинтересовался у автора композиции Леонида Мурзича, почему именно корона и в чем заключается ее символический смысл. Это не просто колонна, объяснил он, а «столп закона» — историческая эмблема, которая была введена еще в Российской империи. Впервые она была отчеканена на обратной стороне медалей «В память коронации императора Александра I», а впоследствии появилась на пуговицах членов Правительствующего Сената, который являлся высшим органом судебной власти.

Многие из присутствовавших на церемонии открытия памятника — а это были не только члены семьи, но также общественные деятели, друзья и коллеги — говорили о том, что таким «столпом закона» на протяжении долгих лет был сам Вячеслав Лебедев.

«Он не просто руководил Верховным судом, он, по сути, создал новую судебную систему. Сумел отстоять главный принцип суда — его независимость»,— отметил, открывая церемонию, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.

Возглавлять судебную систему на протяжении 35 лет «дорогого стоит», а в период перемен делать это намного сложнее, со знанием дела объяснил бывший премьер. «В 1991 году тысяча человек покинули ВС, и если бы не Вячеслав Лебедев, страшно даже представить, что бы могло остаться на развалинах судебной системы»,— делился воспоминаниями господин Степашин. Он также добавил, что господин Лебедев в числе первых выступил за реабилитацию царской семьи, а еще написал книгу, которая будет скоро издана. «Спасибо тебе за все!» — заключил экс-премьер.

Фотогалерея Жизнь и карьера Вячеслава Лебедева Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Вячеслав Лебедев родился 14 августа 1943 года в Москве, в 1968 году окончил юридический факультет МГУ. Карьеру судьи начал в 1970-х годах, успел поработать судьей Ленинградского и Железнодорожного райсудов Москвы, а также председателем Московского городского суда Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ В 1989 году был назначен председателем Верховного суда РСФСР, а впоследствии — России. В 1999 году по представлению президента Бориса Ельцина (на фото справа) был назначен председателем Верховного суда на неограниченный срок, однако через два года полномочия председателя ограничили шестью годами Фото: Александр Сенцов, Александр Чумичев / ТАСС В 1993 участвовал в разработке проекта российской конституции. По предложение Вячеслава Лебедева в финальный проект вошло положение о предоставлении членам Верховного и Высшего арбитражного судов России права выступать с законодательными инициативами Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Вячеслав Лебедев переназначался на должность председателя Верховного суда РФ в 2007 и 2012 годах. В 2014 годах по результатам реформы судебной системы Верховный и Высший арбитражный суды были объединены, а руководителем объединенного Верховного суда стал Вячеслав Лебедев Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев / купить фото Вячеслав Лебедев на заседании Всероссийского съезда судей вместе с президентом России Дмитрием Медведевым (на фото справа) в декабре 2008 года Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото В 2013 году Вячеслав Лебедев достиг предельно допустимого возраста для судей — 70 лет, но Владимир Путин (на фото справа) отменил возрастной ценз в отношении председателя Верховного суда и его заместителей Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото 16 сентября 2013 года Вячеслав Лебедев попал в серьезное ДТП в Гане, куда поехал, чтобы выступить на конференции местных адвокатов. Возвращаясь из города Хо в столицу страны Аккру, кортеж господина Лебедева, состоявший из лимузина и двух полицейских машин, врезался в выехавший на трассу грузовик. Председатель Верховного суда вывихнул ключицу и получил ушибы шейного отдела позвоночника и ребер Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров 25 сентября 2019 года Вячеслав Лебедев был досрочно переназначен на пост председателя Верховного суда РФ сроком на шесть лет Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай / купить фото Вячеслав Лебедев являлся доктором юридических наук, профессором, полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», заслуженным юристом РФ, кавалером ордена Святого апостола Андрея Первозванного Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото 23 февраля 2024 года Вячеслав Лебедев скончался после продолжительной болезни, связанной с онкологией Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Следующая фотография 1 / 10 Вячеслав Лебедев родился 14 августа 1943 года в Москве, в 1968 году окончил юридический факультет МГУ. Карьеру судьи начал в 1970-х годах, успел поработать судьей Ленинградского и Железнодорожного райсудов Москвы, а также председателем Московского городского суда Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ В 1989 году был назначен председателем Верховного суда РСФСР, а впоследствии — России. В 1999 году по представлению президента Бориса Ельцина (на фото справа) был назначен председателем Верховного суда на неограниченный срок, однако через два года полномочия председателя ограничили шестью годами Фото: Александр Сенцов, Александр Чумичев / ТАСС В 1993 участвовал в разработке проекта российской конституции. По предложение Вячеслава Лебедева в финальный проект вошло положение о предоставлении членам Верховного и Высшего арбитражного судов России права выступать с законодательными инициативами Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Вячеслав Лебедев переназначался на должность председателя Верховного суда РФ в 2007 и 2012 годах. В 2014 годах по результатам реформы судебной системы Верховный и Высший арбитражный суды были объединены, а руководителем объединенного Верховного суда стал Вячеслав Лебедев Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев / купить фото Вячеслав Лебедев на заседании Всероссийского съезда судей вместе с президентом России Дмитрием Медведевым (на фото справа) в декабре 2008 года Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото В 2013 году Вячеслав Лебедев достиг предельно допустимого возраста для судей — 70 лет, но Владимир Путин (на фото справа) отменил возрастной ценз в отношении председателя Верховного суда и его заместителей Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото 16 сентября 2013 года Вячеслав Лебедев попал в серьезное ДТП в Гане, куда поехал, чтобы выступить на конференции местных адвокатов. Возвращаясь из города Хо в столицу страны Аккру, кортеж господина Лебедева, состоявший из лимузина и двух полицейских машин, врезался в выехавший на трассу грузовик. Председатель Верховного суда вывихнул ключицу и получил ушибы шейного отдела позвоночника и ребер Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров 25 сентября 2019 года Вячеслав Лебедев был досрочно переназначен на пост председателя Верховного суда РФ сроком на шесть лет Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай / купить фото Вячеслав Лебедев являлся доктором юридических наук, профессором, полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», заслуженным юристом РФ, кавалером ордена Святого апостола Андрея Первозванного Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото 23 февраля 2024 года Вячеслав Лебедев скончался после продолжительной болезни, связанной с онкологией Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Смотреть

Телеведущий Владимир Соловьев объяснил собравшимся, что именно благодаря Вячеславу Лебедеву произошла настоящая реформа правосудия: тюремное население сократилось почти вдвое и достигло своего исторического минимума, причем это было сделано «тихо, без фанфар», за счет огромной юридической работы. «У нас страна непростая, и люди непростые. Можно так пройти колесом закона по судьбам людей, что хруст костей долго стоять будет»,— сказал господин Соловьев. Однако многолетнему председателю ВС удавалось «держать повязку на глазах Фемиды в правильном положении» — в том смысле, что судьбы людей из виду он не упускал, подчеркнул телеведущий. А еще Вячеслав Лебедев всегда стоял на страже независимости суда: Владимир Соловьев в связи с этим припомнил, как жаловался главе ВС на решение одного из судей. «Но если я сниму трубку и позвоню ему, то судебной системы не будет. Вот когда дело дойдет до меня, я приму решение»,— процитировал господин Соловьев ответ господина Лебедева.

Композитор Игорь Крутой вспоминал Вячеслава Лебедева как человека, который любил музыку, любил актеров.

Однажды он попросил сделать так, чтобы в ВС на Новый год пришел Михаил Жванецкий. А когда тот пришел, пообещал артисту, что стул, на котором он сидел, будет находиться в музее Верховного суда.

Представители судебной системы на Новодевичье кладбище тоже пришли, но выступать почему-то не стали. В частности, на церемонии открытия памятника были замечены первый заместитель председателя Верховного суда Петр Серков, председатель Московского областного суда Алексей Харламов (он начинал карьеру помощником Вячеслава Лебедева) и председатель арбитражного суда Москвы Николай Новиков. Так что главные слова в итоге сказал руководитель театра эстрады Геннадий Хазанов: «Это прекрасный памятник, но самым большим памятником Вячеславу Михайловичу будет укрепление и развитие судебной системы».

Анастасия Корня