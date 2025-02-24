Прокуратура Марселя расследует взрыв на территории российского консульства

Прокуратура Марселя начала расследование по факту «нанесения ущерба взрывчатыми или зажигательными веществами» после взрыва на территории консульства РФ, сообщает издание Le Parisien со ссылкой на источники. МИД Франции, комментируя произошедшее, заявил, что осуждает «любые посягательства на безопасность дипломатических представительств».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание российского консульства в Марселе

Фото: Stringer / Reuters Здание российского консульства в Марселе

Фото: Stringer / Reuters

Расследование было поручено Управлению по борьбе с организованной и специализированной преступностью (DCOS). В прокуратуре уточнили, что никто не пострадал, само здание диппредставительства не повреждено. Команда саперов уже завершила обследование территории, передает Reuters со ссылкой на местную полицию.

Взрыв прогремел сегодня, 24 февраля. По данным ТАСС, на территорию генконсульства России в Марселе бросили три пол-литровые пластиковые бутылки, две из которых взорвались. Эксперты выясняют, что за жидкость была в бутылках.

Представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от Франции расследовать инцидент и усилить безопасность российского диппредставительства. Аналогичное требование выдвинул Кремль. В генконсульстве сообщили ТАСС, что полиция пока не сняла оцепление, вход на территорию дипмиссии ограничен.