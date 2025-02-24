Кремль выступил за усиление охраны диппредставительств после взрыва в Марселе

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после взрыва на территории генконсульства РФ в Марселе заявил, что диппредставительства России в недружественных странах нуждаются в усиленной охране. По линии МИДа все необходимые меры принимаются, отметил представитель Кремля.

«Безусловно, требуется. И, разумеется, по линии дипломатического ведомства принимаются все необходимые меры с тем, чтобы обратить внимание принимающей стороны на необходимость усиления всех мер безопасности. В целом все было уже сказано со стороны наших коллег в Министерстве иностранных дел»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

Сегодня утром, 24 февраля, на территории генконсульства РФ в Марселе прогремел взрыв. Источник ТАСС сообщил, что три неизвестных устройства, два из которых взорвались, были заброшены на территорию диппредставительства. Изначально утверждалось, что в сад бросили бутылки с зажигательной смесью, французская полиция эту версию не подтвердила.

Лусине Баласян