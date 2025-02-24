В российском консульстве в Марселе прогремел взрыв

Около 8:00 (10:00 мск) на территории российского генконсульства в французском Марселе произошел взрыв, сообщает BFMTV. На месте работают около тридцати пожарных и полицейские. По данным СМИ, в сад диппредставительства бросили бутылки с зажигательной смесью.

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Изначально французские СМИ писали, что взрыв произошел недалеко от консульства. Генконсул России в Марселе Станислав Оранский сообщил La Marseillaise, что взрыв произошел на территории диппредставительства.

Источник BFMTV в полиции рассказал, что в сад на территории консульства бросили две бутылки с зажигательной смесью. По утверждению собеседника издания, никто не пострадал. Представитель МИД России Мария Захарова заявила о «признаках теракта» в связи с инцидентом.

Генконсульство России в Марселе расположено на проспекте Амбруаза Паре. В этом округе находятся консульства Египта, Туниса, Армении и Сан-Томе и Принсипи.

Генеральное консульство РФ в Марселе и раньше становилось объектом угроз. В марте прошлого года, по данным издания La Depeche, 43-летний гражданин России, проживающий в Тулузе, был задержан по подозрению в угрозах в адрес своих соотечественников. Мужчина около ста раз звонил в консульство России в Марселе и заявлял о намерении совершить серию убийств.

Лусине Баласян; Алексей Тарханов, Париж