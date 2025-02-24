ТАСС: на территорию консульства РФ в Марселе бросили три взрывных устройства

Три неизвестных устройства, два из которых взорвались, были заброшены на территорию генконсульства России в Марселе, cообщил источник ТАСС в российском генконсульстве. Представитель МИД России Мария Захарова связала взрыв с терактом. Она потребовала от Франции расследовать инцидент, выяснить обстоятельства происшедшего и усилить безопасность российского диппредставительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @lamarsweb Фото: @lamarsweb

«Взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта, требуем от страны аккредитации исчерпывающих и наискорейших мер по расследованию, а также шагов по усилению безопасности российского загранучреждения»,— сообщила Мария Захарова ТАСС.

«Было заброшено три устройства, два взорвались, с одним сейчас работают саперы, жертв и разрушений нет»,— сказал источник ТАСС. Французский телеканал LCI сообщил, что правоохранительные органы «проводят операцию по обезвреживанию» заброшенного в сад предмета. Незадолго до этого СМИ писали, что в сад диппредставительства бросили две бутылки с зажигательной смесью.

Лусине Баласян