«Не думаю о том, что я элита»

В субботу в ОАЭ россиянка Мирра Андреева выиграла Dubai Duty Free Tennis Championships — турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 с призовым фондом $3,7 млн, впервые став девятой ракеткой мира. В интервью корреспонденту “Ъ” Евгению Федякову 17-летняя теннисистка рассказала о том, как складывалось победное состязание, раскрыла некоторые детали работы над собой и объяснила, почему пока не считает себя элитной спортсменкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирра Андреева после победы в Дубае, 22 февраля

Фото: Rula Rouhana / Reuters Мирра Андреева после победы в Дубае, 22 февраля

Фото: Rula Rouhana / Reuters

— Рассчитывали на такой блестящий результат перед началом дубайского турнира?

— Конечно, нет. В прошлом году в Дубае я проиграла в первом круге, была не в большом восторге от кортов и от своего тенниса. Поэтому сейчас решила, что буду настраиваться по очереди на каждый матч, а уж там как получится. В итоге удалось выиграть.

— Покрытие, которое уложено в Дубае, считается едва ли не самым быстрым хардом в профессиональном туре. Почувствовали ли вы это и если да, то в какой степени вам это помогло?

— Действительно, покрытие там очень быстрое, и мяч, который отскакивает от него, контролировать непросто. В прошлом году я никак не могла к этому приспособиться, а теперь получилось гораздо лучше. В Дохе, где мы играли перед этим, корты были куда медленнее, но в Дубае мне довольно быстро удалось нащупать хороший, активный теннис. Как так получилось? Наверное, я просто не ожидала от себя ничего особенного.

— Из-за плохой погоды, которая стояла в Дубае во вторник, вам в среду пришлось играть два матча в один день. Случалось ли с вами подобное на турнирах WTA раньше?

— Нет, такое произошло впервые. Первый из тех двух матчей, против чешки Маркеты Вондроушовой (чемпионки Wimbledon 2023 года.— “Ъ”), я провела не лучшим образом. Но ко второй встрече с американкой Пейтон Стернс разыгралась, в то время как моя соперница после длинной утренней игры подустала. Так что в какой-то степени в тот день мне немного повезло.

— А какой матч получился сложнее в психологическом плане — четвертьфинал против экс первой ракетки мира польки Иги Швёнтек или финал против датчанки Клары Таусон, теннисистки менее известной?

— Конечно, финал. Все-таки это был решающий матч «тысячника», одно лишь осознание этого факта отнимало много нервов, и я очень рада, что смогла с этим справиться. Встречаясь со Швёнтек, я помнила, что в прошлом году в Цинциннати я уступила в очень интенсивном третьем сете. Эти мысли помогали укрепить веру в себя, хотя абсолютной уверенности в том, что получится ее обыграть, перед началом четвертьфинала у меня не было. Таусон, кстати, по сравнению со Швёнтек — теннисистка другого плана. Она очень активный игрок, хорошо подает, сильно бьет по мячу, поэтому мне было важно надежно защищаться и контратаковать.

— После победы над Таусон вы сказали, что работаете с психологом. Записи в блокноте, которые читали на корте во время финала,— составная часть этой работы?

— Блокнот я завела еще раньше. Просто в последнее время, наверное, пишу туда более правильные мысли. Иногда тактику по предстоящему матчу, иногда — мотивационные слова и фразы, которые во время игры могут помочь в те или иные моменты.

Что касается общения с психологом, то какого-то постоянного графика у нас нет. Мы созваниваемся, когда я чувствую необходимость. Во время этих разговоров учусь справляться со злостью, которая появляется внутри, когда что-то не получается, узнаю различные базовые вещи из области психологии. Для меня это интересно и полезно.

— В Дубае вы не раз подавали со скоростью под 200 км/ч. Для многих это было удивительно. А для вас?

— Поначалу я там не обращала внимания на скорость своей подачи. Но в один из дней турнира Кончита скинула мне фото — «194 км/ч»! И я подумала: ого-го, ничего себе! На самом деле мы работали не над скоростью, а над техникой подачи: как более активно толкаться ногами, увеличить высоту прыжка, резкость движения руки. И в сумме все эти компоненты дали такой результат.

— Игроков первой десятки называют элитой мирового тенниса. Считаете ли вы сами себя элитной спортсменкой?

— Нет. Точнее, просто не думаю о том, что я элита. Пока даже не успела до конца осознать, что стала девятой ракеткой мира — наверное, потому, что до этого поднималась в рейтинге не очень быстро. Мужчины из первой десятки еще недавно казались мне теннисными богами. Про женщин так тоже говорят. Но вот я вроде бы уже девятая, а ничего ведь не изменилось.

— В субботу вы сказали, что считали своей целью на этот сезон пробиться в десятку. Новая задача, также по вашим словам,— первая пятерка. Насколько она реальна?

— Не знаю, получится ли у меня в конце года оказаться в топ-5. Все-таки в первой десятке разрывы в очках между теннисистками большие и двигаться вверх сложнее. Я буду стараться делать все, что в моих силах. Для попадания в первую пятерку надо играть стабильно на крупных турнирах и выиграть еще хотя бы парочку из них.

— Есть ощущение, что вы заметно прибавили в скорости первой подачи, физической подготовке и все это сказалось на ваших атакующих возможностях. Чем подготовка к нынешнему сезону вместе с вашим тренером Кончитой Мартинес отличалась от предыдущих предсезонок?

— Это была наша первая совместная предсезонка. Сейчас я чувствую себя увереннее как в психологическом, так и в теннисном плане и думаю, что готова выигрывать те матчи, которые раньше стали бы для меня барьером. Кончита — очень опытный человек в теннисе. Работа с ней сделала меня бесстрашной. Я не боюсь в ответственные моменты рисковать и подавать первую подачу максимально остро, завершать розыгрыши у сетки. У меня пропал страх ошибок. Для меня это новые ощущения, и я надеюсь сохранить их как можно дольше.

— Примерно два года назад после успешного турнира в Мадриде в интервью «Коммерсанту» вы сказали, что все 85 тыс. долларов призовых отдадите папе. За победу в Дубае вам положено уже 597 тыс. долларов. Как поступите с этой суммой?

— Мне по-прежнему не исполнилось 18 лет, и счета в банке я все еще не имею. Поэтому деньги снова отдам папе, который у нас распоряжается финансами. Попрошу только немного на какой-нибудь маленький подарочек для себя. Правда, еще не решила, на какой именно.

Евгений Федяков