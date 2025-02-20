Мирра Андреева расширила победную коллекцию

Первой полуфиналисткой Dubai Duty Free Tennis Championships, проходящего в ОАЭ турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 с призовым фондом $3,7 млн, стала россиянка Мирра Андреева, которая в двух партиях разобралась со второй ракеткой мира полькой Игой Швёнтек. Впервые попав в четверку сильнейших столь представительного состязания, Андреева приблизилась к первой десятке мирового рейтинга, куда может попасть, если возьмет в Дубае титул.

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Фото: Amr Alfiky / Reuters Мирра Андреева

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Для 17-летней Мирры Андреевой, самой молодой и наиболее перспективной российской теннисистки в первой сотне рейтинга АТР, начало нынешнего сезона получилось не очень ярким. Пройдя по три круга в Брисбене и на Australian Open, она проигрывала первой ракетке мира Арине Соболенко, а на прошлой неделе в Дохе оступилась уже во втором своем матче. Однако встреча с Игой Швёнтек в Дубае стала для Андреевой хорошим шансом напомнить о себе. Дело в том, что сравнительно быстрый хард в ОАЭ подходит польке не лучшим образом. Неудивительно, что последние четыре года подряд она рано или поздно уступала сравнительно сильным соперницам, находившимся в хорошей форме. Например, двенадцать месяцев назад Швёнтек в полуфинале остановила россиянка Анна Калинская.

Также можно было вспомнить и единственный предыдущий матч Швёнтек и Андреевой — четвертьфинал прошлогоднего «тысячника» в Цинциннати.

Тогда российская теннисистка оказала явному фавориту упорнейшее сопротивление, уступив совсем чуть-чуть в концовке третьей партии. Ну а о том, что Андреева сейчас находится в хороших игровых кондициях, говорили сразу две ее уверенные победы в среду. Из-за плохой погоды во вторник в Дубае встречи россиянки с экс-чемпионкой Wimbledon чешкой Маркетой Вондроушовой и американкой Пейтон Стернс проходили в один день, но Андреева выглядела в них очень солидно, проведя на кортах в общей сложности всего два с половиной часа.

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Фото: Amr Alfiky / Reuters Ига Швентек

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Проблемы, с которыми сталкивалась Швёнтек на протяжении практически всей игры, проявились уже в самом начале. Ее атаки, натыкавшиеся на сопротивление Андреевой, захлебывались слишком часто, да и в силе первой подачи россиянка имела значительное преимущество. Вообще, в этом компоненте Андреева за последние несколько месяцев заметно прибавила. Ее подачи со скоростью под 200 км/ч в Дубае стали привычным делом. Все это сильно нервировало Швёнтек, которая даже в выгодных для себя ситуациях допускала грубейшие ошибки. В итоге в первой партии Андреева сделала два брейка.

Второй сет проходил иначе. Его начало оказалось единственным успешным отрезком для Швёнтек, которая в третьем гейме взяла чужую подачу, а в четвертом пусть и с трудом, но удержала свою.

У польки прорезался ее коронный косой удар слева, которым она умеет посылать мяч под самую боковую линию, не оставляя соперницам шансов. Однако в данном случае запаса прочности Швёнтек не хватило. Вскоре Андреева снова взяла ситуацию под свой контроль и, выиграв пять геймов подряд, одержала одну из самых ярких побед в своей пока еще совсем короткой карьере — 6:3, 6:3 за 1 час 36 минут при десяти эйсах, впервые достигнув полуфинала турнира WTA категории 1000.

Поскольку в прошлом году в четвертьфинале Roland Garros Андреева прошла Арину Соболенко, она стала пятой теннисисткой, которые за последние двенадцать месяцев обыгрывали первую и вторую ракетки мира. То же самое удавалось американкам Коко Гауфф и Мэдисон Кис, Елене Рыбакиной из Казахстана и еще одной россиянке Екатерине Александровой. Что касается положения в рейтинге, то там Андреева по очкам, набранным на сегодняшний день, стала 12-й, а в случае победы в турнире может впервые пробиться в топ-10.

Евгений Федяков