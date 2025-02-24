Теннисные рейтинги
Рейтинг ATP
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 330 очков. 2 (2). Александр Зверев (Германия) — 8135. 3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7510. 4 (4). Тейлор Фриц (США) — 4900. 5 (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 4325. 6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 4030. 7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 3900. 8 (8). Алекс де Минаур (Австралия) — 3785. 9 (10). Андрей Рублев (Россия) — 3670. 10 (9). Томми Пол (США) — 3280. 11 (11). Стефанос Циципас (Греция) — 3005. 12 (16). Джек Дрейпер (Великобритания) — 3000. 13 (12). Хольгер Руне (Дания) — 2970. 14 (13). Бен Шелтон (США) — 2930. 15 (14). Юго Эмбер (Франция) — 2825. 16 (15). Григор Димитров (Болгария) — 2745. 17 (17). Лоренцо Музетти (Италия) — 2650. 18 (18). Фрэнсис Тиафо (США) — 2485. 19 (19). Артюр Фис (Франция) — 2355. 20 (20). Хуберт Хуркач (Польша) — 2265… 24 (21). Карен Хачанов — 1960… 72 (71). Роман Сафиуллин (оба — Россия) — 823.
Рейтинг WTA
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9076 очков. 2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 7985. 3 (3). Кори Гауфф — 6333. 4 (5). Джессика Пегула — 5196. 5 (6). Мэдисон Кис (все — США) — 4679. 6 (4). Джасмин Паолини (Италия) — 4518. 7 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4328. 8 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3780. 9 (14). Мирра Андреева (Россия) — 3720. 10 (9). Эмма Наварро (США) — 3704. 11 (10). Паула Бадоса (Испания) — 3698. 12 (11). Дарья Касаткина — 3116. 13 (13). Диана Шнайдер (обе — Россия) — 2908. 14 (12). Даниэль Коллинз (США) — 2877. 15 (17). Каролина Мухова — 2734. 16 (15). Барбора Крейчикова (обе — Чехия) — 2675. 17 (16). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 2369. 18 (18). Аманда Анисимова (США) — 2326. 19 (21). Марта Костюк (Украина) — 2279. 20 (20). Донна Векич (Хорватия) — 2163. 21 (22). Екатерина Александрова — 2158… 25 (25). Людмила Самсонова — 1945… 34 (19). Анна Калинская — 1634. 35 (33). Анастасия Потапова — 1564... 38 (36). Анастасия Павлюченкова — 1455… 50 (50). Вероника Кудерметова — 1161… 60 (60). Полина Кудерметова — 1004… 73 (72). Камилла Рахимова — 922. 74 (73). Анна Блинкова — 916… 91 (94). Эрика Андреева (все — Россия) — 775.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.