Кризис на личности

Конфликт между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским обостряется с каждым днем. Зеленский раскритиковал хозяина Белого дома за переговоры с Россией, а тот назвал его «диктатором» и напомнил о необходимости вернуть деньги, потраченные США на поддержку Украины. В разгар скандала в Киев прилетел спецпосланник господина Трампа по Украине и России Кит Келлог. И пока отставной генерал выслушивал точку зрения и, вероятно, упреки украинской стороны, вице-президент США Джей Ди Вэнс и советник по нацбезопасности Майкл Уолц советовали Владимиру Зеленскому сменить тон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Разные подходы Вашингтона и Киева к урегулированию украинского конфликта переросли в личный конфликт между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Разные подходы Вашингтона и Киева к урегулированию украинского конфликта переросли в личный конфликт между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

В Киев спустя месяц после инаугурации Дональда Трампа прибыл спецпосланник США по Украине и России Кит Келлог. Визит американского чиновника должен был состояться еще в январе, однако добраться до украинской столицы, где он собрался провести три дня, ему удалось только сейчас. Сойдя с поезда вечером 19 февраля, господин Келлог заявил, что на встречах с украинскими представителями будет «слушать». Он заверил, что Вашингтон готов «предоставить необходимое» и понимает «необходимость гарантий безопасности». «Часть моей миссии — слушать. Затем я вернусь в США, поговорю с президентом Трампом»,— сказал американский спецпосланник.

Первым делом Кит Келлог встретился с главнокомандующим ВСУ генералом Александром Сырским, руководителями местных спецслужб и главой Офиса президента Андреем Ермаком. Было в планах отставного 80-летнего генерала «послушать» и Владимира Зеленского.

Внешне, как и планировалось, господин Келлог совершал обычный ознакомительный визит. Правда, по данным агентства Reuters, была у миссии спецпосланника и часть, которую он публично не анонсировал.

Так, Киту Келлогу было поручено продолжить обсуждение с властями Украины рамочного соглашения о сотрудничестве в разработке природных ресурсов. Речь идет о предложенной Вашингтоном сделке, согласно которой США должны получить контроль над 50% украинских редкоземельных металлов. Ранее проект соглашения в Киеве презентовал министр финансов США Скотт Бессент. Однако Владимир Зеленский отказался подписывать документ из-за отсутствия в нем положения о гарантиях безопасности.

Как сообщили западные СМИ, отказ господина Зеленского разозлил господина Трампа, который хотел бы сперва подписать сделку, а уже потом выделять Украине какую-либо помощь и пытаться организовать официальные мирные переговоры между Москвой и Киевом. В частности, собеседники Reuters отметили: с помощью соглашения Дональд Трамп хочет показать американскому народу, что США успешно возвращают деньги, ранее потраченные на поддержку Украины. По данным СМИ, сейчас американская администрация рассматривает возможность подписать «упрощенный» вариант документа, в котором бы отсутствовали конкретные цифры, но фиксировались бы намерения сторон сотрудничать.

Все эти разногласия и процессы вполне можно было бы назвать рабочими, если бы не одно обстоятельство. Пока Кит Келлог ехал в Киев, в отношениях Украины и США грянула буря — разные подходы к урегулированию украинского конфликта переросли в личный конфликт между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Началось все с того, что господин Зеленский раскритиковал господина Трампа за организацию переговоров РФ и США, которые состоялись в Эр-Рияде 18 февраля. В частности, украинский лидер упрекнул Вашингтон за то, что Киев в столицу Саудовской Аравии не позвали. Дональду Трампу подобные комментарии не понравились, и он усомнился в легитимности Владимира Зеленского, отметив, что на Украине «давно не было выборов». По словам хозяина Белого дома, рейтинг одобрения украинского президента составляет 4%. Кроме того, он заверил, что США передали Киеву $300 млрд помощи, однако никто не видел «никакого учета».

Владимир Зеленский в долгу не остался и заявил, что Дональд Трамп стал жертвой «российской дезинформации». И если ранее подобные выпады в адрес лидеров стран-союзниц сходили украинскому президенту с рук, то с господином Трампом такой подход не сработал. Глава Белого дома, похоже, лишь сильнее разозлился, назвав Владимира Зеленского «умеренно успешным комиком» и «диктатором без выборов», а также обвинив Киев в срыве сделки по редкоземельным металлам. Кроме того, Дональд Трамп пожаловался, что со Скоттом Бессентом в Киеве «обращались довольно грубо», а «Зеленский спал и не мог встретиться с ним». При этом известно, что господа Бессент и Зеленский все-таки встречались во время визита американского министра.

Риторика Дональда Трампа, подвергшего сомнению легитимность Владимира Зеленского и фактически возложившего ответственность за продолжение конфликта на власти Украины, вызвала напряжение в Европе и украинском обществе.

Среди прочего ряд украинских военных и представителей местной разведки предположили, что конфликт между двумя президентами может привести к отключению миллиардером Илоном Маском спутникового интернета Starlink для ВСУ. Богатейший человек мира и с недавних пор близкий соратник Дональда Трампа накануне заявил, что «Зеленский не может заявлять о том, что представляет волю народа Украины, пока он не восстановит свободу прессы и не прекратит отменять выборы».

На таком фоне в адрес господина Трампа предсказуемо зазвучала критика. Однако на защиту своего босса поспешили встать вице-президент США Джей Ди Вэнс и советник по нацбезопасности Майкл Уолц. Господин Вэнс предупредил, что «поливание грязью» Дональда Трампа может обернуться для Киева большими проблемами. «Все, кто знает Трампа, скажут вам, что это отвратительный способ взаимодействия с этой администрацией»,— сказал вице-президент США, предположив, что Владимир Зеленский получает «плохие советы».

В свою очередь, господин Уолц заявил, что никто не должен «критиковать президента за то, что он пытается довести дело до дипломатического решения». По его словам, в Вашингтоне «возникло разочарование за последнюю неделю из-за странной эскалации риторики, сопровождавшей презентацию того, что мы считаем исключительной возможностью, а именно: инвестиции США в украинскую инфраструктуру».

Правда, пока украинские власти, похоже, не спешат мириться с Дональдом Трампом. Вместо этого 20 февраля появились новости, что в стране внезапно заблокировали соцсеть американского президента Truth Social, в которой он днем ранее назвал Владимира Зеленского «диктатором». Последним же штрихом к общей нерадостной картине отношений Киева и Вашингтона стала отмена по просьбе американской стороны пресс-конференции Зеленского и Келлога.

Антон Васильев