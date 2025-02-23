Уиткофф: американский бизнес может вернуться в Россию после сделки по Украине
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф допустил, что в случае достижения мира на Украине американские компании могут вернуться на российский рынок. Он отметил, что на прошедших переговорах в Эр-Рияде американская и российская делегации не обсуждали этот вопрос.
Стивен Уиткофф
Фото: Alex Brandon / AP
«У нас не было конкретного обсуждения с Россией на встрече, о которой вы говорите, но я думаю, что, очевидно, есть ожидания, что если мы достигнем мирного соглашения, то американские компании смогут вернуться и вести там бизнес»,— сказал господин Уиткофф в эфире телеканала CBS (цитата по ТАСС).
21 февраля осведомленные источники газеты Financial Times сообщили, что несколько американских компаний выразили предварительную заинтересованность в возобновлении своей деятельности на российском рынке. В тот же день президент Владимир Путин заявил, что российский рынок должен быть готов к возвращению зарубежных компаний. При этом, по словам президента, отечественные производители должны иметь преференции.
О перспективах возвращения ушедших компаний — в материале «Ъ FM» «Бренды продвигаются обратно».