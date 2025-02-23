Уиткофф допустил, что стамбульские соглашения будут ориентиром сделки по Украине

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что проект стамбульских соглашений может быть взят за основу в урегулировании конфликта на Украине. По его словам, условия, сформулированные делегациями России и Украины в марте 2022 года, станут «ориентиром мирной сделки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

«Россияне дали понять, что они готовы к завершению этого (конфликта.—"Ъ"). Были очень убедительные и содержательные переговоры, по итогам которых были подготовлены протокольные стамбульские договоренности. Мы были очень близки к подписанию, и я думаю, что мы используем этот формат в качестве ориентира для заключения мирной сделки между Украиной и Россией. Это будет замечательный день»,— сказал господин Уиткофф в эфире CNN.

Президент Владимир Путин в декабре 2024 года заявил, что Россия готова вести диалог по Украине без предварительных условий, но на основе стамбульских договоренностей и «реалий на земле».

Предварительные условия и принципы прекращения огня и последующего мирного урегулирования были выработаны Россией и Украиной во время очных переговоров в Стамбуле 29 марта 2022 года. В пакет стамбульских соглашений входил отказ Украины от вступления в НАТО и разработки ядерного вооружения. Взамен Киев рассчитывал на международные гарантии безопасности «по аналогии с пятой статьей НАТО» (за исключением территорий Крыма, ДНР и ЛНР).

Подробнее о переговорах делегаций России и США — в материале «Ъ» «Украина за скобками».