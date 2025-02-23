Спецпосланник Трампа: конфликт на Украине был спровоцирован

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф считает, что конфликт на Украине не был неизбежным, однако был спровоцирован. Он подчеркнул, что это не означает, что его спровоцировала российская сторона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стивен Уиткофф

Фото: Alex Brandon / AP Стивен Уиткофф

Фото: Alex Brandon / AP

«И совершенно необязательно он был спровоцирован Россией. На тот момент велись разного рода обсуждения присоединения Украины к НАТО, президент это упоминал, и этого не должно было случиться. По сути, это стало угрозой для России, и нам нужно смириться с этим фактом»,— сказал господин Уиткофф в эфире телеканала CNN.

Он также допустил, что проект стамбульских соглашений может быть взят за основу в урегулировании конфликта на Украине. По его словам, условия, сформулированные делегациями России и Украины в марте 2022 года, станут «ориентиром мирной сделки».

Первый раунд переговоров России и США прошел 18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Президент США Дональд Трамп заявил, что после этой встречи стал «намного более уверен» в вопросе урегулирования украинского кризиса. Президент России Владимир Путин также высоко оценил переговоры, отметив их результативность.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Украина за скобками».