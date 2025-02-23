За экс-следователя досталось бывшей родственнице

Как стало известно “Ъ”, к главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину обратилась бывшая жена брата экс-следователя центрального аппарата ведомства Александра Избенко, обвиняемого в краже вещественных доказательств по уголовным делам. Она пожаловалась, что рамках расследования в отношении господина Избенко арестовали ее дом в Краснодарском крае, который был приобретен законно, а экс-следователь не имел к нему никакого отношения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Не все из бывших родственников Александра Избенко согласились с арестом их имущества в рамках дела бывшего следователя

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Не все из бывших родственников Александра Избенко согласились с арестом их имущества в рамках дела бывшего следователя

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В ходе расследования уголовного дела в отношении полковника юстиции Александра Избенко, обвиняемого в 16 эпизодах присвоения вверенного имущества в крупном и особо крупном размере (ч. 3, 4 ст. 160 УК РФ), следствием был в том числе наложен арест на банковские счета и имущество родственников офицера почти на 36 млн руб. В частности, как установил СКР, на украденные полковником 218 млн руб., являвшиеся вещественными доказательствами по уголовным делам, которые расследовал господин Избенко, он купил своим близким родственникам, включая жену, подругу, тестя и двоюродную сестру супруги, квартиры с кладовками и машино-местами в Москве и Балашихе, два автомобиля Mercedes CLA 250 4Matic и Mercedes GLC 250, а также несколько дорогих наручных часов, включая Rolex Datejust 36 mm. Стоимость только последних составляет 700 тыс. руб.

Кроме этого, под обременение попала недвижимость в станице Варениковская Краснодарского края, принадлежащая Анастасии Избенко, бывшей супруге брата Александра Избенко. В браке с ним она состояла с декабря 2021 по апрель 2024 года.

При этом женщина оказалась единственной из всех родственников бывшего следователя, кто явился в суд и возражал против наложения ареста на имущество в рамках громкого дела.

«Каких-либо доказательств, что оно было приобретено на деньги Александра Избенко, следователь в суд не предоставил, а меня по этому поводу даже не допрашивал»,— утверждает госпожа Избенко.

Из поданной ею жалобы на имя председателя СКР Александра Бастрыкина следует, что сделка по покупке дома площадью 104 кв. м на шести с половиной сотках стоимостью 7,2 млн руб. в станице Варениковской была «абсолютно прозрачной, подтверждением чему являются предоставленные документы».

В частности, как утверждает Анастасия Избенко, недвижимость была куплена в апреле 2023 года на деньги ее родителей, продавших незадолго до этого за 7,5 млн руб. приобретенную еще в 2011 году в Архангельске квартиру.

«Полагаю, что следователь не разобрался в истории с моей недвижимостью и незаконно ходатайствовал о ее аресте,— говорит госпожа Избенко.— Более того, для меня остается открытым вопрос, почему, арестовав мое имущество, следователь проигнорировал имущество моего бывшего мужа Дмитрия Избенко. Например, мне известно, что в 2019 году именно Александр Избенко купил ему автомобиль "Газель" за 1,6 млн руб. На мой вопрос по этому поводу от следователя последовал странный ответ: "Не установлено". Что именно не установлено, мне никто пояснять не стал». Столь же лаконичным оказался и ответ на жалобу за подписью замруководителя ГСУ СКР Романа Видюкова. В нем говорится, что «доводы заявителя не имеют объективного подтверждения», а сама жалоба не подлежит удовлетворению, поскольку судом «разрешено наложение ареста на имущество заявителя как родственника обвиняемого».

Как уже рассказывал “Ъ”, за свою многолетнюю карьеру в СКР Александр Избенко участвовал в расследовании целого ряда резонансных уголовных дел. В частности, именно он возглавлял следственную группу, которая устанавливала причины крушения летом 2011 года самолета Ту-134 авиакомпании «Русэйр», совершавшего чартерный рейс Москва—Петрозаводск; вел дело о гибели в 2014 году главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери при столкновении в аэропорту Внуково бизнес-джета и снегоуборщика; расследовал трагедию над Синайским полуостровом, где террористами был взорван Airbus 321, а также массовый расстрел в казанской гимназии №175, который устроил в 2021 году бывший ученик образовательного учреждения Ильназ Галявиев.

Криминал в действиях офицера юстиции был выявлен во время инвентаризации находившихся в его производстве дел и вещественных доказательств по ним. Эта процедура началась осенью 2023 года, после того как Александр Избенко сообщил руководству о намерении выйти на пенсию по выслуге лет.

Пока коллеги следователя проводили инвентаризацию, он исчез, а его мобильный телефон оказался выключен.

Разыскали следователя сотрудники ФСБ в октябре 2023 года в зоне проведения СВО. Полковник Избенко проживал у родителей своей гражданской жены Анны Марчук под Донецком. Офицера задержали и этапировали в Москву, где суд арестовал его.

Из материалов дела следует, что преступления Александр Избенко совершал в период с 2011 по 2023 год. За это время «из корыстных побуждений в целях незаконного обогащения он незаконно забрал из мест хранения и безвозмездно обратил в свое пользование вверенные ему в силу занимаемого им служебного положения изъятые денежные средства и девять наручных часов». Самый первый эпизод хищения связан с крушением летом 2011 года самолета Ту-134, выполнявшего рейс Москва—Петрозаводск, в результате которого погибли 47 человек.

Судебный процесс над бывшим заместителем руководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СКР Избенко начался в Басманном суде в январе нынешнего года. Ближайшее заседание назначено на 25 февраля.

Олег Рубникович