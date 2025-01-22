Хищение вещдоков оказалось прибыльным

В Москве начался процесс по делу в отношении бывшего высокопоставленного следователя центрального аппарата СКР Александра Избенко. Он обвиняется в многочисленных хищениях вещественных доказательств из расследованных им уголовных дел, включая крушение самолета Ту-134, выполнявшего рейс Москва—Петрозаводск. Вину подсудимый признает частично.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Демчик вину не признает, утверждая, что поставщику Минобороны ему платить было не за что

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Владимир Демчик вину не признает, утверждая, что поставщику Минобороны ему платить было не за что

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Первое слушание дела по существу в Басманном суде столицы председательствующий судья Тимур Вахромеев провел весьма оперативно. Никаких ходатайств сторон в начале заседания не последовало, поэтому прокурор сразу ознакомила присутствующих с предъявленным Александру Избенко обвинением.

Как следовало из материалов дела, бывшему заместителю руководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СКР Избенко инкриминируются 16 эпизодов присвоения или растраты в крупном и особо крупном размере (ч. 3 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Речь идет о деньгах и имуществе, являвшихся вещественными доказательствами по уголовным делам, которые расследовал господин Избенко. Прокурор перечислила фамилии людей, чьих средства и ценности, по версии следствия, похитил подсудимый, при этом «крупный» ущерб колебался в пределах от 70 тыс. до нескольких сотен тысяч рублей, «особо крупный» доходил до нескольких десятков миллионов. Среди потерпевших оказался и один иностранец — гражданин КНР, у которого были изъяты, а затем похищены следователем 668 тыс. руб. Общий же ущерб по делу составил почти 200 млн руб.

Прокурор отметила, что в силу своих служебных обязанностей следователь Избенко при расследовании уголовных дел должен был заниматься «хранением и сбережением» вещественных доказательств, используя при этом как специальное хранилище по месту службы, так и банковские ячейки, если речь шла о ювелирных изделиях и других ценных предметах. Однако подсудимый, отметила прокурор, этого не делал. Напротив, получив доступ к вещественным доказательствам, он присваивал часть из них.

Как рассказывал ранее “Ъ”, уголовное дело в отношении известного по целому ряду расследованных им громких дел Александра Избенко было возбуждено 12 октября 2023 года. Криминал в действиях офицера юстиции был выявлен во время инвентаризации находившихся в его производстве дел и вещественных доказательств по ним. Эта процедура началась осенью позапрошлого года, после того как Александр Избенко сообщил руководству о намерении выйти на пенсию по выслуге лет. Не дожидаясь завершения инвентаризации, 29 сентября 2023 года полковник юстиции подал рапорт об увольнении из СКР по собственному желанию.

По некоторым данным, сначала была выявлена пропажа из спецхранилища ведомства $218 тыс. и около 8 млн руб., изъятых Александром Избенко в рамках дела в отношении бывшего руководства УФНС по Ростовской области и местных коммерсантов, которым инкриминировались взяточничество и мошенничество при возмещении НДС. Затем бывшие коллеги подсудимого заинтересовались историей с громким делом о ввозе в Россию из Финляндии дорогостоящей электроники под видом дешевых стройматериалов. Следственную группу по этому делу полковник Избенко возглавил в 2015 году, а основным фигурантом являлся владелец сети питерских бутиков Cartier Дмитрий Зарубин. В рамках этого расследования во время обысков в квартире у господина Зарубина (впоследствии он получил девять лет колонии) следствием, по данным “Ъ”, было изъято около $600 тыс. и €500 тыс. Кроме того, был наложен арест на десяток дорогих иномарок. Крупные суммы подчиненные следователя Избенко обнаружили в квартире еще одного фигуранта этого дела, а также в офисе транспортных компаний. Однако эти деньги из спецхранилища СКР также исчезли.

Пока коллеги господина Избенко проводили инвентаризацию, он исчез, а его мобильный телефон оказался выключен. Разыскали следователя сотрудники ФСБ в октябре 2023 года в зоне проведения СВО. Полковник Избенко проживал у родителей своей гражданской жены Анны Марчук под Донецком. Полковника Избенко задержали и отправили в Москву, где суд арестовал его.

В ходе дальнейшего расследования были установлены и другие эпизоды хищения вещдоков. По материалам дела, в период с 2011 по 2023 год Александр Избенко «из корыстных побуждений в целях незаконного обогащения незаконно забрал из места хранения и безвозмездно обратил в свое пользование вверенные ему в силу занимаемого им служебного положения изъятые денежные средства и девять наручных часов». А самый первый эпизод хищения связан с крушением летом 2011 года самолета Ту-134, выполнявшего рейс Москва—Петрозаводск, в результате которого погибли 47 человек. Руководителем следственной группы по этому делу Александр Избенко был назначен в ноябре 2011 года.

На похищенные из спецхранилища ведомства в Техническом переулке миллионы, пришло к выводу следствие, полковник юстиции приобретал автомобили и недвижимость, оформленные на его родственников. На все это имущество, а также счета гражданской супруги экс-следователя и изъятые во время обысков девять дорогих наручных часов, включая Longines Master Collection и Rolex Datejust 36, наложен арест.

После речи прокурора Александр Избенко, отвечая на вопрос председательствующего, сказал, что обвинение ему понятно, вину он признает частично, а подробнее выскажется позже. Его адвокат также пообещала детально изложить позицию защиты в прениях. После заседания от комментариев она отказалась.

Алексей Соковнин