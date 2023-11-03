Следствие своих берет

Как стало известно “Ъ”, Басманный суд арестовал заместителя руководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СКР Александра Избенко. Полковник юстиции, расследовавший теракт на борту российского самолета в небе над Синаем и другие резонансные преступления, обвиняется в двух эпизодах растраты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в отношении Александра Избенко было возбуждено первым заместителем председателя СКР Эдуардом Кабурнеевым 12 октября 2023 года. По данным “Ъ”, основанием стало обращение в правоохранительные органы одного из фигурантов дела, которое находилось в производстве полковника юстиции Избенко. Обстоятельства совершенного им преступления следствие не раскрывает, известно, что в нем два эпизода, а к ч. 4 соответствующей статьи относятся преступления с ущербом более 1 млн руб.

С большой долей вероятности можно предположить, что речь идет о периоде, когда Александр Избенко являлся старшим следователем по особо важным делам второго следственного отдела управления по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики ГСУ СКР. Отметим, что в этой должности в июле 2018 года указом президента следователь Избенко «за заслуги в укреплении законности» был награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.

Задержали Александра Избенко 26 октября. В тот же день после допроса ему предъявили обвинение, а Басманный суд отправил фигуранта в СИЗО. В своем ходатайстве следователь отмечал, что, оставаясь на свободе, его коллега «может скрыться, угрожать известным ему свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, которые могут изобличить его в совершении преступления, создать ложные доказательства своей невиновности, а также иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу и продолжать заниматься преступной деятельностью». Сам обвиняемый просил ограничиться домашним арестом, заверив судью Наталью Дударь, что готов являться к следователю по первому требованию.

Адвокат Александра Избенко отказался от комментариев “Ъ”, поскольку у него взята подписка о неразглашении материалов дела.

Отметим, что за свою многолетнюю карьеру в СКР Александр Избенко участвовал в расследовании целого ряда резонансных уголовных дел. Одно из первых — катастрофа летом 2011 года самолета Ту-134 авиакомпании «Русэйр», совершавшего чартерный рейс Москва—Петрозаводск, в результате которой погибли 47 человек. В 2014 году следователь Избенко вел дело о крушении в аэропорту Внуково Falcon 50, во время которого погибли члены экипажа и находившийся на борту президент компании Total Кристоф де Маржери. Еще через год полковнику было поручено разбираться еще в одной авиакатастрофе — на этот раз в небе над Синайским полуостровом, где был взорван Airbus 321. Теракт унес жизни 225 человек. Параллельно с этим делом господин Избенко вел и чисто экономическое — в отношении петербургского бизнесмена Дмитрия Зарубина, обвиненного в незаконном ввозе из Финляндии в Россию дорогостоящей электроники под видом дешевых стройматериалов. В итоге фигурант получил девять лет лишения свободы.

В июне 2020 года в производстве Александра Избенко оказалось весьма необычное уголовное дело, связанное с пандемией. Возбуждено оно было в отношении лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина. 55-летнего доктора исторических наук, автора YouTube-канала с 600 тыс. подписчиков обвинили в склонении граждан к массовым беспорядкам и распространении недостоверной информации о коронавирусе (ч. 1.1 ст. 212 и ст. 207.1 УК РФ). В мае 2021 года господин Платошкин получил пять лет условно и штраф 700 тыс. руб.

Одним из последних громких дел в биографии полковника Избенко было расследование в отношении 19-летнего Ильназа Галявиева, устроившего весной 2021 года бойню в казанской гимназии №175, которую ранее он сам закончил. Жертвами убийцы, получившего по приговору пожизненный срок, стали семь детей и двое учителей.

Олег Рубникович